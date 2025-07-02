"Моральна аномалія": Притула виступив за позбавлення українців громадянства (скриншоти)

Колишній телеведучий та засновник благодійного фонду Сергій Притула заявив, що в українському суспільстві є "дві протилежності" — воїни в окопах, які ризикують життям заради свободи країни, та люди, які поширюють ворожі наративи, співпрацюють з російськими спецслужбами й чекають на окупантів. Другі, на його думку, не мають права на паспорт України.

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"Це не про свободу слова чи вибору. Це — моральна аномалія", — наголосив він у пості від 1 липня.

Притула пояснив, що громадянство — це не лише про права, але й про відповідальність. З його слів, в Україні давно слід почати "широку публічну дискусію про інститут негромадянина" — статус, за якого людина може проживати на території країни й забезпечена базовими правами, але при цьому не має політичного впливу, тобто не голосує й не обирається ані на рівні центральної влади, ані на рівні територіальної громади.

Волонтер визнав, що міжнародне право застерігає від подібних інститутів. Однак він навів приклади Латвії й Естонії, де людям, які не пройшли натуралізацію після відновлення незалежності, видали "сірі паспорти".

"В такий спосіб молоді держави захищалися від колоніального шлейфу. Україна ж дозволила залишити цей тягар у себе. Може прийшов час переглянути цю частину суспільного договору?!" — зауважив Притула.

Він виступив за розгляд можливості позбавлення громадянства засуджених за державну зраду колаборантів і сепаратистів, представників "п’ятої колони", які поширюють антиукраїнські наративи, та корупціонерів.

"Якщо ти зраджуєш свою країну, ганьбиш її, крадеш у неї, то навіщо тобі її паспорт? Чи якщо хтось відсидів за державну зраду, то він може і далі собі спокійно бути громадянином держави, яку зрадив?" — заявив ексведучий.

Він наголосив, що українці не можуть збудувати державу, в якій зрадники й захисники матимуть голоси однакової ваги. Притула переконаний, що це потрібно змінювати і якомога швидше.

Пост Сергія Притули, опублікований 1 липня Фото: Скриншот

Пропозицію волонтера підтримала народна депутатка Мар'яна Безугла.

"Дуже правильно", — написала вона.

Пост Мар'яни Безуглої, опублікований 1 липня Фото: Скриншот

Нагадаємо, у День Конституції нардепка Мар’яна Безугла розкритикувала Основний закон України та поставила під сумнів державне свято.

Також триває публічне протистояння між Безуглою та фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Парламентарка назвала кармою руйнування житла музиканта внаслідок обстрілу ЗС РФ і звинуватила його у мобілізації "для картинки". Тополя відкрив збір їй "на психіатра", вже зібрав півмільйона гривень і опублікував зразок заяви про добровільну згоду на лікування.