Никаких дел: Кубраков рассказал об отношениях с Шевченко, подозреваемым в сделке на 14 миллионов

Советник министра обороны Александр Кубраков заявил, что имел минимальные контакты с народным депутатом "Слуг народа" Евгением Шевченко. Шевченко подозревается в вымогательстве 14 млн грн, но чиновник, который в то время был министром инфраструктуры, ничего об этом не знал.

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В деле Шевченко фигурируют и деньги, и удобрения, и другие махинации, но советник главы Минобороны не имеет к этому никакого отношения. В заметке Кубракова на странице Facebook говорится о том, что он общался с нардепом до начала полномасштабного вторжения, но контакты были исключительно профессиональными и не касались личных вопросов.

Заявление Кубракова появилось днем 11 июля, через четыре часа после публикации на портале "Украинская правда" о следователях ГБР, которые пришли с обыском. Чиновник озвучил два тезиса по делу, о котором стало известно в этот день. Во-первых, он заверил, что "не имеет никакого отношения" к махинациям Шевченко, а о его активности узнал только из новостей. Во-вторых, советник главы Минобороны объяснил, что ничего не скрывает от правоохранителей и по первому же запросу предоставит доступ ко всем материалам.

"Никогда ничего не скрывал и не собираюсь этого делать и в этой ситуации", — подытожил Кубраков.

Дело Шевченко — комментарий Кубракова об обыске ГБР 11 июля Фото: Скриншот

Дело Шевченко — детали

Отметим, утром 11 июля "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники написала, что у Александра Кубракова проходит обыск ГБР по делу нардепа Шевченко. Согласно данным источника, подозревается мошенничество: нардеп якобы пообещал предпринимателям, что поможет им купить удобрения в Беларуси. При этом фигурант заверил, что сделка будет происходить с помощью министра инфраструктуры — на тот момент, эту должность занимал Кубраков. За свои услуги нардеп просил деньги и в итоге собрал 14,5 млн грн, говорится в статье УП. Обыск у Кубракова прошел для выяснения обстоятельств, о которых стало известно в ходе расследования.

На момент публикации новости ГБР не ответило журналистам, которые интересовались, соответствуют ли слова источника действительности. В то же время на портале бюро, а также СБУ, появилась информация об объявлении подозрения народному депутату относительно мошенничества в особо крупных размерах. Согласно данным Interfax-Украина, речь шла о Евгении Шевченко. Суть махинации заключалась в том, что определенное предприятие купило удобрения в Беларуси, но поставки тормозились из-за белорусской стороны. Тогда фигурант начал уверять, что поможет в "решении вопроса" и получил деньги за "консультационные услуги". Деньги были потрачены на дорогие авто, установили следователи: Porsche Macan, BMW X5M, Mercedes-Benz AMG.

Напоминаем, в июне СБУ сообщила о вручении второго подозрения Шевченко по статье о государственной измене.