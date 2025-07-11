Жодних справ: Кубраков розповів про відносини з Шевченком, підозрюваним у оборудці на 14 мільйонів

Радник міністра оборони Олександр Кубраков заявив, що мав мінімальні контакти з народним депутатом "Слуг народу" Євгенієм Шевченком. Шевченко підозрюється у вимаганні 14 млн грн, але посадовець, який на той час був міністром інфраструктури, нічого про це не знав.

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У справі Шевченка фігурують і гроші, і добрива, і інші махінації, але радник глави Міноборони не має до цього жодного відновлення. У дописі Кубракова на сторінці Facebook ідеться про те, що він спілкувався з нардепом до початку повномасштабного вторгнення, але контакти були виключно професійними й не стосувались особистих питань.

Заява Кубракова з'явилась вдень 11 липня, через чотири години після публікації на порталі "Українська правда" про слідчих ДБР, які прийшли з обшуком. Посадовець озвучив дві тези щодо справи, про яку стало відомо цього дня. По-перше, він запевнив, що "не має жодного відношення" до махінацій Шевченка, а про його активності дізнався лише з новин. По-друге, радник глави Міноборони пояснив, що нічого не приховує від правоохоронців і по першому ж запиту надасть доступ до усіх матеріалів.

"Ніколи нічого не приховував і не збираюсь цього робити й в цій ситуації", — підсумував Кубраков.

Справа Шевченка — коментар Кубракова про обшук ДБР 11 липня Фото: Скриншот

Справа Шевченка — деталі

Зазначимо, зранку 11 липня "Українська правда" з посиланням на власні джерела написала, що в Олександра Кубракова відбувається обшук ДБР у справі нардепа Шевченка. Згідно з даними джерела, підозрюється шахрайство: нардеп начебто пообіцяв підприємцям, що допоможе їм купити добрива у Білорусі. При цьому фігурант запевнив, що оборудка відбуватиметься за допомогою міністра інфраструктури — на той момент, цю посаду обіймав Кубраков. За свої послуги нардеп просив гроші й в підсумку зібрав 14,5 млн грн, ідеться у статті УП. Обшук у Кубракова відбувся для з'ясування обставин, про які стало відомо під час розслідування.

На час публікації новини ДБР не відповіло журналістам, які цікавились, чи слова джерела відповідають дійсності. Водночас на порталі бюро, а також СБУ, з'явилась інформація про оголошення підозри народному депутату щодо шахрайства в особливо великих розмірах. Згідно з даними Interfax-Україна, ішлося про Євгенія Шевченка. Суть оборудки полягає у тому, що певне підприємство купило добрива у Білорусі, але постачання гальмувалось через білоруську сторону. Тоді фігурант почав запевняти, що допоможе у "розв'язанні питання" і отримав гроші за "консультаційні послуги". Гроші були витрачені на дорогі авто, встановили слідчі: Porsche Macan, BMW X5M, Mercedes-Benz AMG.

Нагадуємо, у червні СБУ повідомила про вручення другої підозри Шевченку за статтею про державну зраду.