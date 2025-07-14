Рада готовит отставку Шмыгаля: нардеп назвал вероятную дату

В парламенте обсуждают масштабное обновление состава Кабинета Министров. Депутаты ожидают отставки и новые назначения уже 16 июля, включая возможное смещение действующего премьер-министра.

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Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, в среду, 16 июля, Верховная Рада может рассмотреть кадровые изменения в правительстве, среди которых — назначение нового главы Кабмина. На эту должность, по его словам, претендует первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

"Да, новая дата "Большой кровати передвижения" или замены Правительства — 16 июля. Говорят, там будет: большая кровать передвижения, большая кровать объединения, назначение нового Шмыгаля, а именно Юлию Свириденко, назначение старого Шмыгаля, и разные другие большие события", — написал народный депутат.

По информации парламентария, несмотря на действующее военное положение, в Раде могут формально проигнорировать законодательную норму, запрещающую смену высшего руководства государства. Речь идет о статье 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", ограничивающей такие кадровые решения во время действия особого правового режима.

"Закон менять никто не будет, сделают вид просто, что 10 статья ЗУ о военном положении не существует", — отметил Железняк.

Кроме возможной ротации на должности премьер-министра, парламентарий озвучил вероятное увольнение министра энергетики Германа Галущенко. По его словам, на замену якобы рассматривают кандидатуру из того же ведомства.

"Есть информация, что в рамках большого койко-передвижения будет уволен наш любимый министр энергетики Герман Галущенко... Но чтобы мы не расслаблялись, то туда назначат нового Галущенко. Ну точнее, кого-то из его команды", — написал депутат в следующем сообщении.

Как отмечает Железняк, упомянутые изменения являются частью более широкого политического процесса, который в депутатских кругах уже получил неофициальное название "большая кровать передвижения" — из-за масштабной ротации кадров и вероятного переформатирования правительственной вертикали.

Как сообщал Фокус, в украинском правительстве уже в ближайшее время может произойти ряд кадровых изменений. Если парламент пойдет на такой шаг во время военного положения, это может стать прецедентом для дальнейших политических изменений в исполнительной власти.

Напомним, в июне в украинском правительстве планировали увольнение главы ГУР МО Кирилла Буданова.