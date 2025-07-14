Рада готує відставку Шмигаля: нардеп назвав ймовірну дату

У парламенті обговорюють масштабне оновлення складу Кабінету Міністрів. Депутати очікують на відставки та нові призначення вже 16 липня, включно з можливим зміщенням чинного прем’єр-міністра.

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Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, у середу, 16 липня, Верховна Рада може розглянути кадрові зміни в уряді, серед яких – призначення нової очільниці Кабміну. На цю посаду, за його словами, претендує перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Так, нова дата "Великого ліжко пересування" або заміни Уряду – 16 липня. Говорять, там буде: велике ліжко пересування, велике ліжко обʼєднання, призначення нового Шмигаля, а саме Юлію Свириденко, призначення старого Шмигаля, і різні інші великі події", – написав народний депутат.

За інформацією парламентаря, попри чинний воєнний стан, у Раді можуть формально проігнорувати законодавчу норму, яка забороняє зміну вищого керівництва держави. Йдеться про статтю 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", що обмежує такі кадрові рішення під час дії особливого правового режиму.

"Закон міняти ніхто не буде, зроблять вигляд просто, що 10 стаття ЗУ про воєнний стан не існує", – зауважив Железняк.

Крім можливої ротації на посаді прем’єр-міністра, парламентар озвучив ймовірне звільнення міністра енергетики Германа Галущенка. За його словами, на заміну нібито розглядають кандидатуру з того ж відомства.

"Є інформація, що в рамках великого ліжко-пересування буде звільнено нашого улюбленого міністра енергетики Германа Галущенка… Але щоб ми не розслаблялися, то туди призначать нового Галущенка. Ну точніше, когось з його команди", – написав депутат у наступному повідомленні.

Як наголошує Железняк, згадані зміни є частиною більш широкого політичного процесу, який у депутатських колах уже отримав неофіційну назву "велике ліжко пересування" – через масштабну ротацію кадрів і ймовірне переформатування урядової вертикалі.

Як повідомляв Фокус, в українському уряді вже найближчим часом може відбутися низка кадрових змін. Якщо парламент піде на такий крок під час воєнного стану, це може стати прецедентом для подальших політичних змін у виконавчій владі.

Нагадаємо, у червні в українському уряді планували звільнення голови ГУР МО Кирила Буданова.