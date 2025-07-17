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Политика Перестановки в Кабмине

Верховная Рада поддержала назначение еще двух министров: голосование за новое правительство завершено

верховная рада назначила Шмыгаля и Сибигу
Верховная Рада на заседании утвердила назначение министра обороны и министра иностранных дел | Фото: Верховная Рада

В Верховной Раде состоялось голосование по министру обороны и министру иностранных дел. Народные депутаты согласовали последние два назначения на должности в Кабинете министров Украины, который возглавила Юлия Свириденко.

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В пятницу, 17 июля, Верховная Рада на заседании утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В частности, бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль стал министром обороны Украины, а Андрей Сибига остался на посту министра иностранных дел.

За назначение Дениса Шмыгаля проголосовали 267 депутатов, а за назначение Андрея Сибиги — 271 депутат. Поэтому решения приняты.

Напомним, 17 июля Верховная Рада согласовала назначения еще на другие должности в Кабинете министров Украины.

Состав нового правительства Украины:

  • Юлия Свириденко — премьер-министр Украины;
  • Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
  • Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий;
  • Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
  • Герман Галущенко — министр юстиции;
  • Светлана Гринчук — министр энергетики;
  • Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;
  • Игорь Клименко — министр внутренних дел;
  • Оксен Лисовой — министр образования и науки;
  • Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко — министр финансов;
  • Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • Денис Шмыгаль - министр обороны;
  • Андрея Сибига - министр иностранных дел.

Фокус спросил у экспертов, что означают изменения в Кабинете министров для будущего украинской экономики. Некоторые эксперты сомневаются в определенной логике нынешних перестановок в правительстве.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко уже заявила, что главной задачей нового правительства будет укрепление экономики, и что Украина станет сильнейшей экономикой Европы, несмотря на войну.