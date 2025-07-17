Верховная Рада поддержала назначение еще двух министров: голосование за новое правительство завершено
В Верховной Раде состоялось голосование по министру обороны и министру иностранных дел. Народные депутаты согласовали последние два назначения на должности в Кабинете министров Украины, который возглавила Юлия Свириденко.
В пятницу, 17 июля, Верховная Рада на заседании утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В частности, бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль стал министром обороны Украины, а Андрей Сибига остался на посту министра иностранных дел.
За назначение Дениса Шмыгаля проголосовали 267 депутатов, а за назначение Андрея Сибиги — 271 депутат. Поэтому решения приняты.
Напомним, 17 июля Верховная Рада согласовала назначения еще на другие должности в Кабинете министров Украины.
Состав нового правительства Украины:
- Юлия Свириденко — премьер-министр Украины;
- Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий;
- Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко — министр юстиции;
- Светлана Гринчук — министр энергетики;
- Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;
- Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;
- Игорь Клименко — министр внутренних дел;
- Оксен Лисовой — министр образования и науки;
- Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
- Сергей Марченко — министр финансов;
- Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Денис Шмыгаль - министр обороны;
- Андрея Сибига - министр иностранных дел.
Фокус спросил у экспертов, что означают изменения в Кабинете министров для будущего украинской экономики. Некоторые эксперты сомневаются в определенной логике нынешних перестановок в правительстве.
В то же время премьер-министр Юлия Свириденко уже заявила, что главной задачей нового правительства будет укрепление экономики, и что Украина станет сильнейшей экономикой Европы, несмотря на войну.