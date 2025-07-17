Верховная Рада поддержала назначение еще двух министров: голосование за новое правительство завершено

В Верховной Раде состоялось голосование по министру обороны и министру иностранных дел. Народные депутаты согласовали последние два назначения на должности в Кабинете министров Украины, который возглавила Юлия Свириденко.

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В пятницу, 17 июля, Верховная Рада на заседании утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В частности, бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль стал министром обороны Украины, а Андрей Сибига остался на посту министра иностранных дел.

За назначение Дениса Шмыгаля проголосовали 267 депутатов, а за назначение Андрея Сибиги — 271 депутат. Поэтому решения приняты.

Напомним, 17 июля Верховная Рада согласовала назначения еще на другие должности в Кабинете министров Украины.

Состав нового правительства Украины:

Юлия Свириденко — премьер-министр Украины;

— премьер-министр Украины; Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

— первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации; Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий;

— вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий; Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

— вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

— министр молодежи и спорта; Герман Галущенко — министр юстиции;

— министр юстиции; Светлана Гринчук — министр энергетики;

— министр энергетики; Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;

— министр социальной политики, семьи и единства Украины; Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;

— министр ветеранов Украины; Игорь Клименко — министр внутренних дел;

— министр внутренних дел; Оксен Лисовой — министр образования и науки;

— министр образования и науки; Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

— министр здравоохранения; Сергей Марченко — министр финансов;

— министр финансов; Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

— министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Денис Шмыгаль - министр обороны;

- министр обороны; Андрея Сибига - министр иностранных дел.

Фокус спросил у экспертов, что означают изменения в Кабинете министров для будущего украинской экономики. Некоторые эксперты сомневаются в определенной логике нынешних перестановок в правительстве.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко уже заявила, что главной задачей нового правительства будет укрепление экономики, и что Украина станет сильнейшей экономикой Европы, несмотря на войну.