Верховна Рада підтримала призначення ще двох міністрів: голосування за новий уряд завершено

У Верховній Раді відбулось голосування щодо міністра оборони та міністра закордонних справ. Народні депутати погодили останні два призначення на посади в Кабінеті міністрів України, який очолила Юлія Свириденко.

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У п'ятницю, 17 липня, Верховна Рада на засіданні затвердила новий склад Кабінету міністрів України. Зокрема, колишній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль став міністром оборони України, а Андрій Сибіга залишився на посаді міністра закордонних справ.

За призначення Дениса Шмигаля проголосували 267 депутатів, а за призначення Андрія Сибіги — 271 депутат. Тож рішення прийняті.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада погодила призначення ще на інші посади в Кабінеті міністрів України.

Склад нового уряду України:

Юлія Свириденко — прем'єр-міністр України;

— прем'єр-міністр України; Михайло Федоров — перший віцепрем'єр-міністр України — міністр цифрової трансформації;

— перший віцепрем'єр-міністр України — міністр цифрової трансформації; Олексій Кулеба — віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку інфраструктури та територій;

— віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку інфраструктури та територій; Тарас Качка — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

— віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;

— міністр молоді та спорту; Герман Галущенко — міністр юстиції;

— міністр юстиції; Світлана Гринчук — міністр енергетики;

— міністр енергетики; Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України;

— міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України; Наталія Калмикова — міністр ветеранів України;

— міністр ветеранів України; Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;

— міністр внутрішніх справ; Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;

— міністр освіти і науки; Віктор Ляшко — міністр охорони здоров'я;

— міністр охорони здоров'я; Сергій Марченко — міністр фінансів;

— міністр фінансів; Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

— міністр економіки, довкілля та сільського господарства; Денис Шмигаль — міністр оборони;

— міністр оборони; Андрія Сибіга — міністр закордонних справ.

Фокус спитав у експертів, що означають зміни в Кабінеті міністрів для майбутнього української економіки. Деякі експерти сумніваються в певній логіці нинішніх перестановок в уряді.

Водночас премʼєр-міністерка Юлія Свириденко вже заявила, що головним завданням нового уряду буде зміцнення економіки, і що Україна стане найсильнішою економікою Європи, незважаючи на війну.