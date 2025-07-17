Верховна Рада підтримала призначення ще двох міністрів: голосування за новий уряд завершено
У Верховній Раді відбулось голосування щодо міністра оборони та міністра закордонних справ. Народні депутати погодили останні два призначення на посади в Кабінеті міністрів України, який очолила Юлія Свириденко.
У п'ятницю, 17 липня, Верховна Рада на засіданні затвердила новий склад Кабінету міністрів України. Зокрема, колишній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль став міністром оборони України, а Андрій Сибіга залишився на посаді міністра закордонних справ.
За призначення Дениса Шмигаля проголосували 267 депутатів, а за призначення Андрія Сибіги — 271 депутат. Тож рішення прийняті.
Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада погодила призначення ще на інші посади в Кабінеті міністрів України.
Склад нового уряду України:
- Юлія Свириденко — прем'єр-міністр України;
- Михайло Федоров — перший віцепрем'єр-міністр України — міністр цифрової трансформації;
- Олексій Кулеба — віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку інфраструктури та територій;
- Тарас Качка — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
- Герман Галущенко — міністр юстиції;
- Світлана Гринчук — міністр енергетики;
- Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України;
- Наталія Калмикова — міністр ветеранів України;
- Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;
- Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;
- Віктор Ляшко — міністр охорони здоров'я;
- Сергій Марченко — міністр фінансів;
- Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
- Денис Шмигаль — міністр оборони;
- Андрія Сибіга — міністр закордонних справ.
Фокус спитав у експертів, що означають зміни в Кабінеті міністрів для майбутнього української економіки. Деякі експерти сумніваються в певній логіці нинішніх перестановок в уряді.
Водночас премʼєр-міністерка Юлія Свириденко вже заявила, що головним завданням нового уряду буде зміцнення економіки, і що Україна стане найсильнішою економікою Європи, незважаючи на війну.