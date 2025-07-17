Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Політика Перестановки в Кабміні

Верховна Рада підтримала призначення ще двох міністрів: голосування за новий уряд завершено

верховна рада призначила шмигаля і сибігу
Верховна Рада на засіданні затвердила призначення міністра оборони та міністра закордонних справ | Фото: Верховна Рада

У Верховній Раді відбулось голосування щодо міністра оборони та міністра закордонних справ. Народні депутати погодили останні два призначення на посади в Кабінеті міністрів України, який очолила Юлія Свириденко.

Related video

У п'ятницю, 17 липня, Верховна Рада на засіданні затвердила новий склад Кабінету міністрів України. Зокрема, колишній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль став міністром оборони України, а Андрій Сибіга залишився на посаді міністра закордонних справ.

За призначення Дениса Шмигаля проголосували 267 депутатів, а за призначення Андрія Сибіги — 271 депутат. Тож рішення прийняті.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада погодила призначення ще на інші посади в Кабінеті міністрів України.

Склад нового уряду України:

  • Юлія Свириденко — прем'єр-міністр України;
  • Михайло Федоров — перший віцепрем'єр-міністр України — міністр цифрової трансформації;
  • Олексій Кулеба — віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку інфраструктури та територій;
  • Тарас Качка — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
  • Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
  • Герман Галущенко — міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук — міністр енергетики;
  • Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України;
  • Наталія Калмикова — міністр ветеранів України;
  • Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;
  • Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;
  • Віктор Ляшко — міністр охорони здоров'я;
  • Сергій Марченко — міністр фінансів;
  • Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
  • Денис Шмигаль — міністр оборони;
  • Андрія Сибіга — міністр закордонних справ.

Фокус спитав у експертів, що означають зміни в Кабінеті міністрів для майбутнього української економіки. Деякі експерти сумніваються в певній логіці нинішніх перестановок в уряді.

Водночас премʼєр-міністерка Юлія Свириденко вже заявила, що головним завданням нового уряду буде зміцнення економіки, і що Україна стане найсильнішою економікою Європи, незважаючи на війну.