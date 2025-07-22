Уничтожают "запрос Евромайдана": в НАБУ призвали Зеленского не подписывать законопроект №12414

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос уверен, что Рада фактически уничтожает антикоррупционную инфраструктуру. Однако шанс остановить этот процесс еще есть.

Related video

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос призвал президента Украины Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. Об этом он сказал в своем видеообращении.

По словам Кривоноса, сейчас фактически уничтожается антикоррупционная инфраструктура. Она создавалась "как запрос Евромайдана и общества на борьбу с высокопоставленной коррупцией".

"Сегодня это было уничтожено, в том числе лицами, которым САП предъявила подозрения", — добавил он.

НАБУ и САП категорически против этого сценария, еще есть время это остановить процесс. Если решение будет в пользу Рады, появится угроза евроатлантическим устремлениям Украины, акцентировал внимание директор бюро.

"Мы просим его [Зеленского] не подписывать этот законопроект и вернуть его с соответствующим вето", — сообщил Кривонос.

В НАБУ хотят видеть Украину светлой, сильной и с мощной антикоррупционной инфраструктурой, чего заслуживает украинское общество, подытожил директор НАБУ.

Отметим, что на данный момент глава Верховной Рады Руслан Стефанчук уже подписал законопроект №12414, ограничивающий деятельность НАБУ и САП. Документ направили на подпись Зеленскому.

Напомним, Верховная Рада 22 июля приняла во втором чтении законопроект №12414. Часть нардепов во время голосования блокировала трибуну.

Фокус уже писал, что законопроект №12414 наделяет генерального прокурора Украины правом контроля над антикоррупционными ведомствами.