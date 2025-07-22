Знищують "запит Євромайдану": у НАБУ закликали Зеленського не підписувати законопроєкт №12414

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос упевнений, що Рада фактично знищує антикорупційну інфраструктуру. Однак шанс зупинити цей процес ще є.

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Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос закликав президента України Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, що обмежує повноваження НАБУ і САП. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

За словами Кривоноса, зараз фактично знищується антикорупційна інфраструктура. Вона створювалася "як запит Євромайдану і суспільства на боротьбу з високопоставленою корупцією".

"Сьогодні це було знищено, зокрема особами, яким САП пред'явила підозри", — додав він.

НАБУ і САП категорично проти цього сценарію, ще є час це зупинити процес. Якщо рішення буде на користь Ради, з'явиться загроза євроатлантичним устремлінням України, акцентував увагу директор бюро.

"Ми просимо його [Зеленського] не підписувати цей законопроєкт і повернути його з відповідним вето", — повідомив Кривонос.

У НАБУ хочуть бачити Україну світлою, сильною і з потужною антикорупційною інфраструктурою, на що заслуговує українське суспільство, підсумував директор НАБУ.

Зазначимо, що наразі голова Верховної Ради Руслан Стефанчук уже підписав законопроєкт №12414, що обмежує діяльність НАБУ і САП. Документ направили на підпис Зеленському.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414. Частина нардепів під час голосування блокувала трибуну.

Фокус уже писав, що законопроект №12414 наділяє генерального прокурора України правом контролю над антикорупційними відомствами.