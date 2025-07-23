"Задали высокую планку": куратор проектов "Резерв+" и "Армия+" Черногоренко уходит из Минобороны

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко покидает пост. Она подвела итоги своей работы в министерстве и Рустему Умерову за доверие.

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"Екатерина Черногоренко покидает Министерство обороны", — сообщил 23 июля народный депутат Алексей Гончаренко.

На своей странице в Facebook чиновница отметила, что "почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации" в Минобороны и назвала эту работу "самой сложной и ответственной" в своей жизни. Она отметила команду, которая не боялась вызовов, генерировала идеи и воплощала новый подход.

"Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, дающие эффективность, человечность и свободу выбора", — подчеркнула Черногоренко.

Она выделила самые главные достижения за время своей работы в министерстве:

приложение "Резерв+" — обновление данных, военно-учетные документы, отсрочки и направления на ВВК онлайн;

приложение "Армия+" — электронные рапорты, онлайн-обучение и опросы для военных, программа "Плюсы", возможность записаться на заключение брака без очереди, разблокированы переводы военных;

боевая система DELTA — уничтожение более 2000 целей ежедневно, внедрение во всех подразделениях Сил обороны, интеграция ИИ;

платформа DOT-Chain — в 4 раза быстрее поставки продуктов для ВСУ и создание на ее базе маркетплейса оружия;

космическая программа — создание Управления космической политики и целевой оборонной программы;

киберзащита — запуск Центра реагирования на киберинциденты, постоянный мониторинг угроз, более 5000 успешно расследованных атак за 2024 год;

международное сотрудничество — привлечение 1,1 млрд евро от партнеров на развитие военной IT-инфраструктуры, более 2 млрд евро помощи благодаря "Коалиции дронов".

"Я работала с одной из самых сильных команд в Правительстве, которая сделала все это! Спасибо за работу по 16 часов в день, за неравнодушие к проблемам наших пользователей. Спасибо партнерам, которые постоянно включались, брейнстормили вместе, полностью погружались в цифровую трансформацию обороны и помогали делать невозможное. Мы задали высокую планку эффективности, и я больше всего надеюсь, что следующие CDTO продолжат движение в том же темпе. Потому что с такой командой темп терять нельзя. Произошло нечто странное — Минобороны уже не может не цифровизироваться", — заявила Черногоренко.

Она поблагодарила за доверие бывшего министра обороны Рустема Умерова и подчеркнула, что за инновациями — будущее и победа.

Как известно с сайта Минобороны, Черногоренко имеет юридическое образование и начинала карьеру с адвокатской практики. С 2019 по 2022 год она работала в Министерстве цифровой трансформации, где запустила "еМалятко", COVID-сертификат в "Дії" и электронный больничный. В 2022-2023 годах она инициировала и руководила проектом "Армия дронов", после чего стала заместителем главы Минобороны.

Напомним, 17 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина после ряда кадровых изменений. Министерство обороны возглавил бывший премьер-министр Денис Шмыгаль, а его предыдущую должность заняла Юлия Свириденко.

18 июля руководитель Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что планирует создание в Украине департамента эффективности вроде американского DOGE. Он отметил, что будет искать человека, который возглавит это направление.