"Задали високу планку": кураторка проєктів "Резерв+" та "Армія+" Черногоренко йде з Міноборони

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко залишає посаду. Вона підбила підсумки своєї роботи у міністерстві та Рустему Умєрову за довіру.

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"Катерина Черногоренко залишає Міністерство оборони", — повідомив 23 липня народний депутат Олексій Гончаренко.

На своїй сторінці у Facebook чиновниця зазначила, що "майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації" у Міноборони й назвала цю роботу "найскладнішою і найвідповідальнішою" у своєму житті. Вона відзначила команду, яка не боялася викликів, генерувала ідеї та втілювала новий підхід.

"Ми не цифровізували хаос. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору", — наголосила Черногоренко.

Вона виділила найголовніші досягнення за час своєї роботи у міністерстві:

застосунок "Резерв+" — оновлення даних, військово-облікові документи, відстрочки та направлення на ВЛК онлайн;

застосунок "Армія+" — електронні рапорти, онлайн-навчання й опитування для військових, програма "Плюси", можливість записатись на укладення шлюбу без черги, розблоковані переведення військових;

бойова система DELTA — знищення понад 2000 цілей щодня, впровадження в усіх підрозділах Сил оборони, інтеграція ШІ;

платформа DOT-Chain — у 4 рази швидше постачання харчів для ЗСУ та створення на її базі маркетплейсу зброї;

космічна програма — створення Управління космічної політики та цільової оборонної програми;

кіберзахист — запуск Центру реагування на кіберінциденти, постійний моніторинг загроз, понад 5000 успішно розслідуваних атак за 2024 рік;

міжнародна співпраця — залучення 1,1 млрд євро від партнерів на розвиток військової IT-інфраструктури, понад 2 млрд євро допомоги завдяки "Коаліції дронів".

"Я працювала з однією з найсильніших команд в Уряді, яка зробила все це! Дякую за роботу по 16 годин на день, за небайдужість до проблем наших користувачів. Дякую партнерам, які постійно включались, брейнстормили разом, повністю занурювались у цифрову трансформацію оборони і допомагали робити неможливе. Ми задали високу планку ефективності, і я найбільше сподіваюся, що наступні CDTO продовжать рух у тому ж темпі. Бо з такою командою темп втрачати не можна. Сталося щось дивне — Міноборони вже не може не цифровізуватись", — заявила Черногоренко.

Вона подякувала за довіру колишньому міністру оборони Рустему Умєрову та наголосила, що за інноваціями — майбутнє і перемога.

Як відомо з сайту Міноборони, Черногоренко має юридичну освіту й починала кар’єру з адвокатської практики. З 2019 по 2022 рік вона працювала у Міністерстві цифрової трансформації, де запустила "єМалятко", COVID-сертифікат у "Дії" та електронний лікарняний. У 2022-2023 роках вона ініціювала і керувала проєктом "Армія дронів", після чого стала заступницею голови Міноборони.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну після низки кадрових змін. Міністерство оборони очолив колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль, а його попередню посаду обійняла Юлія Свириденко.

18 липня керівник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що планує створення в України департаменту ефективності на кшталт американського DOGE. Він зауважив, що шукатиме людину, яка очолить цей напрямок.