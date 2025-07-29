Из-за закона о НАБУ и САП: Еврокомиссия пригрозила Киеву полным прекращением финансовой помощи, — СМИ

Из-за закона №12414, который ограничивает деятельность НАБУ и САП, Европейская комиссия пригрозила украинским властям полным прекращением финансовой помощи. Руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским получило соответствующее письмо.

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В нем в частности говорилось о том, что Еврокомиссия остановит финансирование со стороны европейского инструмента Ukraine Facility, если давление на антикоррупционные органы в Украине будет продолжаться. Об этом рассказало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) по информации от собственных источников.

При этом речь идет о замораживании всех последующих финансовых траншей, а не только о части запланированных траншей.

Экс-министр по вопросам евроинтеграции и оппозиционный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила информацию о том, что ЕС направил письмо с таким посланием в Киев. Она рассказала, что там о том, что "финансирование в рамках EU Facility будет заморожено, если ситуация с антикоррупционными органами не будет исправлена".

Стоит отметить, что программа Ukraine Facility предусматривает предоставление Украине до 2027 года 50 миллиардов евро. Эти средства в частности поступают непосредственно в государственный бюджет Украины.

Еврокомиссия раскритиковала обыски и аресты в НАБУ

В материале Frankfurter Allgemeine Zeitung также говорится о том, что европейские эксперты подготовили отдельный подробный отчет с анализом ситуации вокруг антикоррупционных органов в Украине. Этот отчет получили посольства стран ЕС, а также сама Еврокомиссия.

В отчете эксперты пришли к выводу, что закон №12414 и обыски и аресты в НАБУ являются "самой грубой попыткой вмешательства в деятельность антикоррупционной системы Украины" с момента создания государства. Такие действия, по мнению европейских экспертов, "ставят под сомнение" достижения государства в антикоррупционной сфере.

НАБУ и САП в Европе считают "краеугольными камнями" верховенства права в Украине.

Напомним, 28 июля Фокус выяснял, что может потерять Украина в случае провала нового голосования за закон об антикоррупционных органах.

Спикер партии "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук 25 июля сообщила, что должно состояться новое голосование за законопроект Зеленского по НАБУ и САП.