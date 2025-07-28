На кону не только НАБУ и САП: что может потерять Украина в случае провала нового голосования в Раде

В ближайшие дни Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект, призванный вернуть НАБУ и САП независимость. Хватит ли для этого голосов, учитывая неоднозначность восприятия данной инициативы среди парламентариев, выяснял Фокус.

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Достаточно существенное количество представителей пропрезидентской фракции "Слуга народа" пока на кулуарном уровне выражает нежелание поддержать новый законопроект Зеленского, направленный на восстановление независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет со ссылкой сразу на трех близких к Банковой собеседников, Financial Times.

Почему Зеленский рискует получить удар ниже пояса

По информации источников издания, сейчас около 70-ти "слуг" не готовы поддержать законодательную инициативу главы государства. Ключевая причина — боязнь того, что антикоррупционные органы, получив обратно полномочия, могут начать целенаправленное преследование самих владельцев депутатских мандатов — особенно тех, кто был причастен к принятию предыдущего, скандального закона, ограничившего независимость НАБУ и САП. "Люди реально очень боятся быть несправедливо преследуемыми в результате мести", — цитирует FT неназванного нардепа из "Слуги народа", который также отметил, что внутри СН продолжаются дискуссии вокруг сценария, при котором ряд депутатов могут добровольно сложить мандаты, чтобы избежать голосования за новый "НАБУ-законопроект".

"Очевидный кризис внутри монобольшинства разворачивается на фоне давления со стороны западных партнеров Украины, а также активного сопротивления общества. После волны протестов, а также беспокойства со стороны международных партнеров, Зеленский 24 июля внес новый законопроект. Он должен восстановить полномочия антикоррупционных органов. Однако теперь под угрозой оказалось само голосование — из-за внутреннего сопротивления части фракции. Эта громкая история может иметь серьезные последствия со знаком минус, как для "Слуги народа", так и для международной репутации Украины в сфере борьбы с коррупцией", — заключает FT.

Отметим, что новый законопроект президента о деятельности НАБУ/САП, по словам спикера ВР Руслана Стефанчука депутатский корпус будет рассматривать в четверг, 31 июля.

Как заверила Фокус пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, пропрезидентская фракция поддержит новую инициативу президента по НАБУ и САП. Опрошенные же Фокусом эксперты в свою очередь выражают сомнения в единодушии СН при сверхважном голосовании.

Почему голосование за новую инициативу президента является критически важным

К ситуации, сложившейся вокруг законопроектов, регулирующих деятельность антикоррупционных органов, по убеждению ведущего эксперта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, привел прежде всего недостаток коммуникации по линии власть-общество.

В частности, в разговоре с Фокусом аналитик отмечает следующее: "Идеи, которые наверняка вызовут возмущение со стороны граждан нужно очень и очень хорошо разъяснять — при чем не один раз. А когда все происходит быстро, это вызывает удвоенное возмущение, поскольку для людей независимость антикоррупционных органов действительно важна. В то же время критической была и реакция партнеров и я считаю, что 1,5 млрд евро, которые Украина недополучила по программе Ukraine Facility — это прямое следствие скандальной истории с НАБУ, а не отсутствие проведения каких-то там реформ. Поэтому для того чтобы Евросоюз вернул эти полтора миллиарда Украине, желательно, чтобы власть очень и очень тщательно подготовилась к голосованию о внесении соответствующих законодательных изменений".

Дефицит голосов в поддержку новой законодательной инициативы президента, говорит Иван Ус, просматривается невооруженным глазом: "Даже тот скандальный документ по урезанию полномочий антикоррупционеров принимался не только силами "Слуги народа", поэтому уже сейчас власть должна договариваться со всеми, кто способен слушать и признавать просчеты и ошибки. Ситуацию крайне необходимо вернуть в нормальное русло с тем, чтобы нормализовать диалог, как внутри общества, так и с внешними партнерами. И здесь речь идет не только о ЕС, но и о США. Несмотря на то, что лично президент Трамп не комментировал НАБУ-историю, тот же Линдси Грэм высказывался по этому поводу крайне негативно. Поэтому власти нужно найти необходимые голоса и показать нашим партнерам, что мы их не просто слышим, но и предельно оперативно реагируем на их недовольство, которое для Украины может вылиться в недополучение поддержки".

Громкий скандал вокруг антикоррупционных органов не будет побуждать партнеров Украины отвернуться от нее, однако "неприятный привкус" в отношениях таки ощущается, акцентирует эксперт. "Собственно, от скорости реакции украинской власти будет зависеть то, насколько быстро мы устраним этот негативный привкус", — заключает Иван Ус.

Какие риски несет собой голосование за новый законопроект по НАБУ

В то же время исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом отмечает: "Financial Times, говоря о вызовах и рисках для украинской власти во время голосования за президентскую инициативу по антикоррупционным структурам, указывает на 70 представителей "Слуги народа", которые якобы выступают против. Примерно столько же депутатов либо находятся в поле зрения НАБУ, либо уже находятся под следствием. Это очень важный момент. Кстати, когда голосовался скандальный документ об урезании полномочий НАБУ, проголосовало в районе 200 "слуг". Сейчас же не только представители СН могут не поддержать новую инициативу Зеленского, но и олигархические группы "Доверие" и "За будущее". Также далеко не факт, что "За" выступит Юлия Тимошенко, которая выступала с заявлениями о внешнем управлении и т.д.".

Констатировав, что вопрос наличия резерва голосов в целом является "очень интересным", эксперт отметил: "Голос" и "Европейская солидарность, а это около полусотни депутатов, думаю, максимально поддержат президентскую инициативу. Таким образом, остается надеяться, что в сессионном зале Верховной Рады найдутся люди, которые закроют голосовой дефицит при этом важном голосовании".

В случае же провального голосования, отмечает Александр Леонов, Украина окажется в крайне опасной ситуации, которая приведет к углублению политического кризиса. "Давайте представим себе на минуточку, что президентский законопроект проваливается. Это будет означать, что моно большинства в парламенте нет и дальше уже встает вопрос о коалиции, легитимности правительства и так далее", — акцентирует политолог.

Именно поэтому, по его убеждению, голосование за новый законопроект Владимира Зеленского с одной стороны, является принципиально важным, а с другой стороны — крайне опасным, учитывая риски паралича власти. Кроме того, с учетом скандала, возникшего вокруг антикоррупционных структур, прогнозирует Александр Леонов, союзники все чаще будут говорить с официальным Киевом по принципу: "Утром стулья, вечером деньги", то есть, сначала реформы, а потом финансовая поддержка Украины.