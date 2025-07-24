Скандал с НАБУ и САП: поставит ли один закон крест на вступлении Украины в ЕС

Принятие закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не только спровоцировало первые с начала полномасштабной войны массовые протесты, но и привело к критике Киева со стороны иностранных союзников. Какими в итоге могут стать шаги Запада в этом направлении, выяснял Фокус.

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Брюссель всячески пытался убедить президента Владимира Зеленского отложить подписание скандального закона о деятельности НАБУ, впрочем безуспешно, сообщает, ссылаясь на информированные источники в Евросоюзе (ЕС) The Economist. В то же время еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос заявила, что отмена независимости НАБУ и САП — серьезный шаг назад и удар по евроинтеграционному пути Украины. Подобные по смыслу заявления прозвучали в целом ряде еврогосударств, в частности в Германии, Нидерландах, Эстонии, Исландии, Норвегии и Швеции.

Удалось ли Зеленскому успокоить союзников Украины

Свою обеспокоенность ситуацией выразили и в Европейской комиссии (ЕК).

"Оба института, НАБУ и САП, широко считаются краеугольными камнями верховенства права в Украине. Они играют ключевую роль в повестке дня реформ Украины и должны быть независимыми, чтобы бороться с коррупцией и сохранять общественное доверие", — заявил спикер ЕК Гийом Мерсье, отметив, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после принятия скандального закона контактировала с Владимиром Зеленским, выразив ему свое "серьезное беспокойство".

В то же время вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заверил Еврокомиссию, что изменения для вступления в ЕС остаются для официального Киева приоритетом, а президент Зеленский вскоре после встречи со всеми силовиками страны сообщил, что в ближайшее время внесет в Верховную Раду "законопроект, который будет ответом и который обеспечит силу системе правопорядка".

"И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и — очень важно — все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут", — заверил глава государства.

Какие вопросы и почему являются триггерными для западных союзников

Украина системно остается в фокусе внимания Запада, поэтому любые турбулентности внутри государства четко фиксируются союзниками, отмечает в разговоре с Фокусом политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко.

"Вопрос коррупции в Украине является триггерным для наших западных партнеров и быстрая реакция на закон о НАБУ свидетельствует о наличии определенного уровня контроля. Учитывая это, если говорить о геополитических последствиях этой громкой истории, то очевидно, что этот вопрос будет учитываться в контексте, например, программы МВФ, которая будет рассматриваться в конце года, а также в евроинтеграционном кейсе, где речь идет о выполнении Украиной ряда кумулятивных требований", — добавляет эксперт.

По мнению Игоря Чаленко, скандальную историю с НАБУ уже используют и будут использовать и в дальнейшем по полной программе откровенные враги Украины и в этом смысле Киеву важно сохранять координацию с ключевыми партнерами.

"В целом страсти, возникшие вокруг закона о НАБУ, как по мне, очень похожи на перипетии, которые происходили вокруг публичного декларирования. Да, безусловно, определенные репутационные последствия для Украины со знаком минус будут, но они точно не катастрофические. В любом случае поддержка продолжается. К примеру, Соединенные Штаты даже на волне акций протеста, которые мы имели в целом ряде украинских общин, выделяют нам $322 млн на зенитные комплексы HAWK Phase III и боевые машины пехоты Bradley. То есть, в любом случае нас не будут выбрасывать с западного трека, однако на определенные вещи могут реагировать еще более критично — тем более, что ведущие западные медиа выносят такие истории, как возникшая вокруг НАБУ, на первые полосы", — заключает Игорь Чаленко.

Почему Белый дом не отреагировал на скандал с НАБУ и что это значит

В то же время эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук в разговоре с Фокусом акцентирует: "В целом реакция мира на скандал с НАБУ достаточно пестрая. К примеру, очевидно, что нынешнюю администрацию президента Соединенных Штатов этот вопрос вообще не интересует, тогда как Европейский Союз (ЕС) традиционно в таких ситуациях обеспокоен. В принципе реакция Вашингтона, а точнее ее отсутствие, вполне закономерна, поскольку в лагере республиканцев достаточно распространено мнение о том, что все эти украинские антикоррупционные органы создавали демократы для достижения каких-то своих геополитических целей. Соответственно НАБУ и другие структуры воспринимаются многими партийными соратниками Трампа, как проявление влияния демократов, а затем, не исключаю, что многие из окружения президента США довольны тем, что такой закон по НАБУ был принят".

Зато реакцию Европы эксперт называет достаточно сдержанной "с прозрачными намеками на недовольство". "На самом деле четкие сигналы о том, что в ближайшее время Украина на вступит в ЕС звучали еще до принятия законодательного решения по НАБУ. В частности, об этом публично заявлял немецкий канцлер Фридрих Мерц, а также новоизбранный президент Польши — молчу уже о разного рода орбанах, которые эту пластинку затерли до дыр. То есть в принципе, по большому счету Европа и без громкой истории с НАБУ планировала как-то, скажем так, притормозить процесс евроинтеграции Украины, очень сильно опасаясь конфликта с Россией", — подчеркивает политолог.

В любом случае, отмечает Петр Олещук, Европа, несмотря на "вечные песни о беспокойстве", будет продолжать оказывать официальному Киеву как военную, так и финансовую поддержку. Прежде всего, отмечает аналитик, это связано с четким пониманием Европой того факта, что Россия готовится к войне с ней, а затем ее необходимо сдерживать. В то же время в США, считает эксперт, уже осознали, что идеи о перезагрузке отношений с РФ оказались нежизнеспособными. Таким образом, констатирует Петр Олещук, геополитическая конфигурация уже четко определена и глобально пошатнуть ее "НАБУ-ветрами" и другими решениями украинской власти априори невозможно.