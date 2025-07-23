Компромиссы невозможны: Урсула фон дер Ляйен поинтересовалась, что произошло с независимостью НАБУ и САП

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на угрозу "ликвидации" Национального антикоррупционного бюро Украины и уже поговорила по этому поводу с президентом Владимиром Зеленским. При этом еврочиновники избежали прямого ответа, может ли потеря независимости НАБУ повлиять на вступление в ЕС.

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Реакцию руководящих органов ЕС на угрозы для НАБУ и САП озвучил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии медиа "Суспільне". Чиновник напомнил, что антикоррупционные органы должны работать независимо, чтобы качественно выполнять свои функции. Мерсье подчеркнул, что для членства в Евросоюзе Украина должна жить в соответствии с законом, бороться с коррупцией и "здесь не может быть компромисса".

Комментарий представителя Еврокомиссии появился днем 23 июля, через сутки после голосования в Верховной Раде по законопроекту №12414, который ограничил работу НАБУ и САП. Среди прочего, Мерсье рассказал о первых действиях Урсулы фон дер Ляйен в ответ на ситуацию в Украине. Он пояснил, что сначала она позвонила Зеленскому, затем отправила запрос в правительство и теперь ожидает ответ.

"Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией — ключевые элементы Европейского Союза. Как страна-кандидат, Украина должна полностью придерживаться этих стандартов", — привело медиа слова чиновника.

Журналисты поинтересовались, как повлияет ситуация с НАБУ и САП на переговоры о вступлении в Евросоюз. В ответ Мерсье повторил тезисы об обеспокоенности и контакт с чиновниками.

На страницах соцсетей Урсулы фон дер Ляйен пока не отыскалось официального комментария относительно "ликвидации" НАБУ и нападения на антикоррупционные органы в Украине.

Между тем ранее медиа The Financial Times пообщалось с комиссаром ЕС по вопросам экономики Валдисом Домбровскисом, который контролирует финансовую помощь Украине. Чиновник напомнил, что помощь зависит от "прозрачности, судебной реформы, демократичности". Также Домбровскис отметил, что эти требования, а также борьба с коррупцией, касаются и вступления в ЕС.

"Ликвидация" НАБУ — детали

Отметим, 22 июля народные депутаты поддержали законопроект №12414, который внес изменения в порядок работы НАБУ и САП. Изменения внес нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский. В течение нескольких часов закон подписал Зеленский и появилась информация на портале "Голос Украины". Согласно идее Бужанского, офис генерального прокурора получил право забирать некоторые дела у НАБУ. Кроме того, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры отныне обязаны выполнять указания ОГПУ.

Вечером того же дня в сети появилось сообщение ветерана ВСУ, который призвал людей выйти на мирные протесты против попытки "ликвидации НАБУ". Призыв подхватили другие общественные деятели. В итоге на площадях Киева, Львова, Днепра, Тернополя, Винницы и других городов вышли граждане, которые протестовали против действий нардепов и власти.

Напоминаем, 22 июля общественное движение "Честно" опубликовало поименный список парламентариев, которые поддержали идею Бужанского по "ликвидации" НАБУ.