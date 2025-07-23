Компроміси неможливі: Урсула фон дер Ляєн поцікавилась, що сталось з незалежністю НАБУ і САП

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на загрозу "ліквідації" Національного антикорупційного бюро України й вже порозмовляла щодо цього з президентом Володимиром Зеленським. При цьому єврочиновники уникли прямої відповіді, чи може втрата незалежності НАБУ вплинути на вступ у ЄС.

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Реакцію керівних органів ЄС на загрози для НАБУ і САП озвучив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у коментарі медіа "Суспільне". Чиновник нагадав, що антикорупційні органи повинні працювати незалежно, щоб якісно виконувати свої функції. Мерсьє наголосив, що для членства у Євросоюзі Україна повинна жити відповідно до закону, боротись з корупцією і "тут не може бути компромісу".

Коментар речника Єврокомісії з'явився вдень 23 липня, через добу після голосування у Верховній Раді щодо законопроєкту №12414, який обмежив роботу НАБУ і САП. Серед іншого, Мерсьє розповів про перші дії Урсули фон дер Ляєн у відповідь на ситуацію в Україні. Він пояснив, що спершу вона зателефонувала Зеленському, потім відправила запит в уряд і тепер очікує відповідь.

"Повага до верховенства права та боротьба з корупцією — ключові елементи Європейського Союзу. Як країна-кандидат, Україна має повністю дотримуватися цих стандартів", — навело медіа слова посадовця.

Журналісти поцікавились, як вплине ситуація з НАБУ і САП на переговори про вступ до Євросоюзу. У відповідь Мерсьє повторив тези про занепокоєння та контакт з урядовцями.

На сторінках соцмереж Урсули фон дер Ляєн поки не відшукалось офіційного коментаря щодо "ліквідації" НАБУ та нападу на антикорупційні органи в Україні.

Тим часом раніше медіа The Financial Times поспілкувалось з комісаром ЄС з питань економіки Валдісом Домбровскісом, який контролює фінансову допомогу Україні. Посадовець нагадав, що допомога залежить від "прозорості, судової реформи, демократичності". Також Домбровскіс зауважив, що ці вимоги, а також боротьба з корупцією, стосуються і вступу до ЄС.

"Ліквідація" НАБУ — деталі

Зазначимо, 22 липня народні депутати підтримали законопроєкт №12414, який вніс зміни у порядок роботи НАБУ і САП. Зміни вніс нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський. Протягом кількох годин закон підписав Зеленський і з'явилась інформація на порталі "Голос України". Згідно з ідеєю Бужанського, офіс генерального прокурора отримав право забирати деякі справи у НАБУ. Крім того, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відтепер зобов'язані виконувати вказівки ОГПУ.

Увечері того ж дня у мережі з'явився допис ветерана ЗСУ, який закликав людей вийти на мирні протести протис спроби "ліквідації НАБУ". Заклик підхопили інші громадські діячі. В підсумку на площах Києва, Львова, Дніпра, Тернополя, Вінниці та інших міст вийшли громадяни, які протестували проти дій нардепів та влади.

Нагадуємо, 22 липня громадський рух "Чесно" опублікував поіменний список парламентарів, які підтримали ідею Бужанського щодо "ліквідації" НАБУ.