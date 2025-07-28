На кону не тільки НАБУ і САП: що може втратити Україна в разі провалу нового голосування в Раді

Найближчими днями Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт, покликаний повернути НАБУ та САП незалежність. Чи вистачить для цього голосів, з огляду на неоднозначність сприйняття даної ініціативи серед парламентарів, з’ясовував Фокус.

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Достатньо суттєва кількість представників пропрезидентської фракції "Слуга народу" наразі на кулуарному рівні висловлює небажання підтримати новий законопроект Зеленського, спрямований на відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП ), пише із посиланням одразу на трьох близьких до Банкової співрозмовників, Financial Times.

Чому Зеленський ризикує отримати удар нижче пояса

За інформацією джерел видання, наразі близько 70-ти "слуг" не готові підтримати законодавчу ініціативу глави держави. Ключова причина – острах того, що антикорупційні органи, отримавши назад повноваження, можуть почати цілеспрямоване переслідування самих власників депутатських мандатів - особливо тих, хто був дотичний до ухвалення попереднього, скандального закону, що обмежив незалежність НАБУ і САП. "Люди реально дуже бояться бути несправедливо переслідуваними внаслідок помсти", - цитує FT неназваного нардепа зі "Слуги народу", який також зауважив, що всередині СН тривають дискусії довкола сценарію за якого низка депутатів можуть добровільно скласти мандати, щоби уникнути голосування за новий "НАБУ-законопроект".

"Очевидна криза всередині монобільшості розгортається на тлі тиску з боку західних партнерів України, а також активного спротиву суспільства. Після хвилі протестів, а також занепокоєння з боку міжнародних партнерів, Зеленський 24 липня вніс новий законопроєкт. Він має відновити повноваження антикорупційних органів. Однак тепер під загрозою опинилося саме голосування - через внутрішній спротив частини фракції. Ця гучна історія може мати серйозні наслідки зі знаком мінус, як для "Слуги народу", так і для міжнародної репутації України у сфері боротьби з корупцією", - підсумовує FT.

Зазначимо, що новий законопроект президента щодо діяльності НАБУ/САП, за словами спікера ВР Руслана Стефанчука депутатський корпус розглядатиме у четвер, 31 липня.

Як запевнила Фокус речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, пропрезидентська фракція підтримає нову ініціативу президента щодо НАБУ та САП. Опитані ж Фокусом експерти натомість висловлюють сумніви в одностайності СН при надважливому голосуванні.

Чому голосування за нову ініціативу президента є критично важливим

До ситуації, що склалася довкола законопроектів, що регулюють діяльність антикорупційних органів, на переконання провідного експерта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, призвів насамперед брак комунікації по лінії влада-суспільство.

Зокрема, у розмові з Фокусом аналітик зазначає наступне: "Ідеї, які напевно викличуть обурення з боку громадян потрібно дуже і дуже добре роз’яснювати – при чому не один раз. А коли все відбувається швидко, це викликає подвоєне обурення, оскільки для людей незалежність анти корупційних органів дійсно важлива. Водночас критичною була й реакція партнерів і я вважаю, що 1,5 млрд євро, які Україна недоотримала по програмі Ukraine Facility - це прямий наслідок скандальної історії з НАБУ, а не відсутність проведення якихось там реформ. Тому для того аби Євросоюз повернув ці півтора мільярди Україні, бажано, щоб влада дуже і дуже ретельно підготувалася до голосування щодо внесення відповідних законодавчих змін".

Дефіцит голосів на підтримку нової законодавчої ініціативи президента, каже Іван Ус, проглядається неозброєним оком: "Навіть той скандальний документ щодо урізання повноважень анти корупціонерів ухвалювався не лише силами "Слуги народу", тому вже зараз влада має домовлятися з усіма, хто здатен слухати і визнавати прорахунки та помилки. Ситуацію конче необхідно повернути в нормальне русло з тим, аби нормалізувати діалог, як всередині суспільства, так і з зовнішніми партнерами. І тут йдеться не лише про ЄС, а й про США. Попри те, що особисто президент Трамп не коментував НАБУ-історію, той же Ліндсі Грем висловлювався з цього приводу вкрай негативно. Тому владі потрібно знайти необхідні голоси і показати нашим партнерам, що ми їх не просто чуємо, а й гранично оперативно реагуємо на їхнє невдоволення, яке для України може вилитися в недоотримання підтримки".

Гучний скандал довкола антикорупційних органів не спонукатиме партнерів України відвернутися від неї, проте "неприємний присмак" у стосунках таки відчувається, акцентує експерт. "Власне, від швидкості реакції української влади залежатиме те, наскільки швидко ми усунемо цей негативний присмак", - підсумовує Іван Ус.

Які ризики несе собою голосування за новий законопроект щодо НАБУ

Водночас виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов у розмові з Фокусом зазначає: "Financial Times, говорячи про виклики і ризики для української влади під час голосування за президентську ініціативу щодо антикорупційних структур, вказує на 70 представників "Слуги народу", які начебто виступають проти. Приблизно ж стільки депутатів або знаходяться в полі зору НАБУ, або вже знаходяться під слідством. Це дуже важливий момент. До речі, коли голосувався скандальний документ про урізання повноважень НАБУ, проголосувало в районі 200 "слуг". Наразі ж не лише представники СН можуть не підтримати нову ініціативу Зеленського, а й олігархічні групи "Довіра" та "За майбутнє". Також далеко не факт, що "За" виступить Юлія Тимошенко, яка виступала з заявами про зовнішнє управління, тощо".

Констатувавши, що питання наявності резерву голосів загалом є "дуже цікавим", експерт зауважив: "Голос" та "Європейська солідарність, а це близько пів сотні депутатів, думаю, максимально підтримають президентську ініціативу. Таким чином, залишається сподіватися, що у сесійній залі Верховної Ради знайдуться люди, які закриють голосовий дефіцит при цьому важливому голосуванні".

У разі ж провального голосування, наголошує Олександр Леонов, Україна опиниться у вкрай небезпечній ситуації, яка призведе до поглиблення політичної кризи. "Давайте уявимо собі на хвилиночку, що президентський законопроект провалюється. Це означатиме, що моно більшості у парламенті не має і далі вже постає питання про коаліцію, легітимність уряду і так далі", - акцентує політолог.

Саме тому, на його переконання, голосування за новий законопроект Володимира Зеленського з одного боку, є принципово важливим, а з іншої сторони – вкрай небезпечним з огляду на ризики паралічу влади. Крім того, з урахуванням скандалу, що виник довкола антикорупційних структур, прогнозує Олександр Леонов, союзники все частіше говоритимуть з офіційним Києвом за принципом: "Зранку стільці, вечором гроші", тобто, спочатку реформи, а потім фінансова підтримка України.