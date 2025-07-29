Через закон про НАБУ і САП: Єврокомісія пригрозила Києву цілковитим припиненням фінансової допомоги, — ЗМІ

Через закон №12414, який обмежує діяльність НАБУ і САП, Європейська комісія пригрозила українській владі цілковитим припиненням фінансової допомоги. Керівництво країни на чолі з президентом Володимиром Зеленським отримало відповідний лист.

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У ньому зокрема йшлося про те, що Єврокомісія зупинить фінансування з боку європейського інструменту Ukraine Facility, якщо тиск на антикорупційні органи в Україні триватиме. Про це розповіло видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) за інформацією від власних джерел.

При цьому йдеться про замороження всіх наступних фінансових траншів, а не лише про частину запланованих траншів.

Ексміністерка з питань євроінтеграції та опозиційна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе підтвердила інформацію про те, що ЄС надіслав листа з таким посланням до Києва. Вона розповіла, що там про те, що "фінансування в межах EU Facility буде заморожене, якщо ситуація з антикорупційними органами не буде виправлена".

Варто зазначити, що програма Ukraine Facility передбачає надання Україні до 2027 року 50 мільярдів євро. Ці кошти зокрема надходять безпосередньо до державного бюджету України.

Єврокомісія розкритикувала обшуки та арешти в НАБУ

У матеріалі Frankfurter Allgemeine Zeitung також йдеться про те, що європейські експерти підготували окремий детальний звіт з аналізом ситуації довкола антикорупційних органів в Україні. Цей звіт отримали посольства країн ЄС, а також сама Єврокомісія.

У звіті експерти дійшли до висновку, що закон №12414 та обшуки і арешти в НАБУ є "найгрубішою спробою втручання в діяльність антикорупційної системи України" з моменту створення держави. Такі дії, на думку європейських експертів, "ставлять під сумнів" досягнення держави в антикорупційній сфері.

НАБУ і САП в Європі вважають "наріжними каменями" верховенства права в Україні.

Нагадаємо, 28 липня Фокус з'ясовував, що може втратити Україна у разі провалу нового голосування за закон щодо антикорупційних органів.

Спікерка партії "Слуга народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук 25 липня повідомила, що має відбутися нове голосування за законопроєкт Зеленського щодо НАБУ і САП.