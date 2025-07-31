Войну можно остановить: Зеленский призвал Запад к смене режима Путина

Президент Украины выступил на международной конференции в Хельсинки с эмоциональным заявлением об ответственности России за дестабилизацию мира. Зеленский призвал конфисковать замороженные активы РФ и изолировать военную машину Кремля.

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Во время выступления на конференции "Хельсинки+50", посвященной полувеку с момента подписания Хельсинкских соглашений, Владимир Зеленский призвал международное сообщество к более решительным действиям против российского режима. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

Президент Украины подчеркнул, что российское руководство ментально осталось в прошлом веке, где царили насилие, пренебрежение к правам человека и отвержение послевоенного порядка. По его мнению, именно полная враждебность к мировому устройству после Второй мировой войны стала основой современной кремлевской политики.

"Россия продолжает свои атаки, несмотря на призывы мира прекратить войну, которую она же и начала. И эта война продолжается только потому, что ее хочет российская власть", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что остановить войну возможно только при условии полной блокады российского военного потенциала, включая отсечение доходов от энергетики, ограничение доступа к технологиям и запуск в работу замороженных российских активов на нужды обороны.

"Пора не просто замораживать российские активы, а конфисковать их и использовать для мира, а не для войны", — призвал он.

Особого внимания заслуживает предупреждение президента: если не произойдет смена режима в России, даже по завершению боевых действий Москва снова и снова будет пытаться расшатать ситуацию в регионе. "Иначе даже после окончания войны Москва все еще будет пытаться дестабилизировать соседние страны", — отметил Зеленский.

Он также отметил важность общей позиции США и Европы, отметив готовность американского президента Дональда Трампа к диалогу: "Трамп действительно заинтересован в прекращении войны, и мы должны сделать все, чтобы Америка и Европа действовали вместе ради безопасности".

Президент Зеленский в очередной раз обратился к международным партнерам с призывом заставить Россию сесть за настоящий стол переговоров. Он отметил, что у союзников Украины есть все инструменты, чтобы повлиять на агрессора, и выразил надежду на воплощение обещаний, которые звучат со стороны США и Европы.

Напомним, что заявление Президента Украины Владимира Зеленского в Хельсинки сделано после того, как в ночь на 31 июля войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами.

Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку на столицу, во время которой ракета попала в многоэтажный дом.