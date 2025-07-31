Війну можна зупинити: Зеленський закликав Захід до зміни режиму Путіна

Президент України виступив на міжнародній конференції у Гельсінкі з емоційною заявою про відповідальність Росії за дестабілізацію світу. Зеленський закликав конфіскувати заморожені активи РФ та ізолювати військову машину Кремля.

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Під час виступу на конференції "Гельсінкі+50", присвяченій півстоліттю з моменту підписання Гельсінкських угод, Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до більш рішучих дій проти російського режиму. Про це повідомило британське видання The Guardian.

Президент України наголосив, що російське керівництво ментально залишилося в минулому столітті, де панували насильство, зневага до прав людини та відкидання повоєнного порядку. На його думку, саме повна ворожість до світового устрою після Другої світової війни стала основою сучасної кремлівської політики.

"Росія продовжує свої атаки, попри заклики світу припинити війну, яку вона ж і почала. І ця війна триває тільки тому, що її хоче російська влада", – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що зупинити війну можливо лише за умови повної блокади російського військового потенціалу, включно з відсіканням прибутків від енергетики, обмеженням доступу до технологій та запуском у роботу заморожених російських активів на потреби оборони.

"Пора не просто заморожувати російські активи, а конфіскувати їх і використати для миру, а не для війни", – закликав він.

Особливої уваги заслуговує попередження президента: якщо не відбудеться зміна режиму в Росії, навіть по завершенню бойових дій Москва знову і знову намагатиметься розхитати ситуацію в регіоні. "Інакше навіть після закінчення війни Москва все ще намагатиметься дестабілізувати сусідні країни", – зауважив Зеленський.

Він також наголосив на важливості спільної позиції США та Європи, відзначивши готовність американського президента Дональда Трампа до діалогу: "Трамп справді зацікавлений у припиненні війни, і ми повинні зробити все, щоб Америка та Європа діяли разом задля безпеки".

Президент Зеленський вкотре звернувся до міжнародних партнерів із закликом примусити Росію сісти за справжній стіл переговорів. Він наголосив, що у союзників України є всі інструменти, аби вплинути на агресора, і висловив надію на втілення обіцянок, які звучать з боку США та Європи.

Нагадаємо, що заява Президента України Володимира Зеленського у Гельсінкі зроблена після того, як у ніч на 31 липня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами.

Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку на столицю, під час якої ракета влучила у багатоповерховий будинок.