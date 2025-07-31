"Слуги народа" устроили драку в первый день возобновления трансляции из Рады (видео)

Потасовка произошла между народными депутатами Владленом Неклюдовым и Геннадием Касаем из фракции "Слуга народа". Стычку зафиксировали накануне голосования за законопроект №13533, которым планируют вернуть независимость НАБУ и САП.

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Впервые с начала полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины в парламенте возобновилась онлайн-трансляция заседания. И уже произошла первая драка в прямом эфире, что подтвердил нардеп Алексей Гончаренко (Европейская солидарность).

Видео транслировали в эфире национального телемарафона. Судя по обнародованным кадрам, драка Касая и Неклюдова произошла перед рассмотрением законопроекта о возвращении независимости антикоррупционным ведомствам НАБУ и САП.

После Гончаренко написал, что подошел к Неклюдову и спросил, была ли драка, а тот ответил, что "нет".

Также во время трансляции стало известно, что один из депутатов партии "Слуга народа" выходит из фракции в Верховной Раде. Речь идет о Дмитрии Костюке.

Об этом он сам сообщил во время заседания Рады. Как отметил сам Костюк, он принял решение выйти из фракции "Слуга народа" из-за того, что партия проголосовала за скандальный закон о НАБУ и САП. Однако сам же нардеп также проголосовал "За".

"Если во фракции такие лидеры — это не моя фракция", — сказал Костюк с трибуны.

А нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Костюк пожаловался, что их "заставляли" голосовать, угрожали и говорили что "будет как с Шабуниным".

Наконец после выступлений с трибун и скандалов Верховная Рада Украины проголосовала "за" законопроект №13533. "За" — 331, "против" — 0, "воздержались" — 0, "не голосовали" — 9.

Напомним, Рада приняла законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП и подчиняет эти органы генеральному прокурору, 22 июля. "За" проголосовали 263 народных депутата. При этом проект Закона не касался направления антикоррупционных органов: в нем предлагались изменения в законодательство по расследованию дел о пропавших без вести.

Сразу после принятия законопроекта в Украине начались массовые протесты, которые продолжались до сих пор.