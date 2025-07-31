"Слуги народу" влаштували бійку у перший день відновлення трансляції з Ради (відео)

Штовханина сталась між народними депутатами Владленом Неклюдовим та Геннадієм Касаєм з фракції "Слуга народу". Сутичку зафіксували напередодні голосування за законопроєкт №13533, яким планують повернути незалежність НАБУ і САП.

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Вперше з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України у парламенті відновилась онлайн-трансляція засідання. І вже сталась перша бійка у прямому ефірі, що підтвердив нардеп Олексій Гончаренко (Європейська солідарність).

Відео транслювали в ефірі національного телемарафону. Судячи з оприлюднених кадрів, бійка Касая та Неклюдова сталася перед розглядом законопроєкту щодо повернення незалежності антикорупційним відомствам НАБУ та САП.

Після Гончаренко написав, що підійшов до Неклюдова і запитав, чи була бійка, а той відповів, що "ні".

Також під час трансляції стало відомо, що один з депутатів партії "Слуга народу" виходить фракції у Верховній Раді. Йдеться про Дмитра Костюка.

Про це він сам повідомив під час засідання Ради. Як зазначив сам Костюк, він прийняв рішення вийти з фракції "Слуга народу" через те, що партія проголосувала за скандальний закон щодо НАБУ та САП. Однак сам же нардеп також проголосував "За".

"Якщо у фракції такі лідери — це не моя фракція", — сказав Костюк з трибуни.

А нардеп Ярослав Желізняк повідомив, що Костюк поскаржився, що їх "змушували" голосувати, погрожували і говорили що "буде як з Шабуніним".

Врешті після виступів із трибун та скандалів Верховна Рада України проголосувала "за" законопроєкт №13533. "За" — 331, "проти" — 0, "утримались" — 0, "не голосували" — 9.

Нагадаємо, Рада ухвалила законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ і САП та підпорядковує ці органи генеральному прокурору, 22 липня. "За" проголосували 263 народних депутати. При цьому проєкт Закону не стосувався напряму антикорупційних органів: у ньому пропонувалися зміни в законодавство щодо розслідування справ про зниклих безвісти.

Одразу після ухвалення законопроєкту в Україні почались масові протести, які тривали до сьогодні.