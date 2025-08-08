Зеленский признал, что освободить ВОТ военным путем невозможно, — The Telegraph

Президент Украины Владимир Зеленский готов искать дипломатические пути завершения войны. Как сообщили в СМИ, основой для трехсторонних переговоров с участием США станет американское предложение, которое предусматривает, что оккупированные территории останутся под контролем России.

Related video

Президент США Дональд Трамп отошел от обещания об участии только в трехсторонних мирных переговорах. Теперь он готов встретиться только с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в материале The Telegraph от 7 августа.

Представители Белого дома заявляли СМИ, что для продолжения переговоров с Трампом Путин должен согласиться на встречу с Зеленским. Однако сам республиканец это опроверг.

"Нет, не нужно. Нет, нет, они хотели бы встретиться со мной, и я сделаю все возможное, чтобы остановить убийства", — ответил он на вопрос, нужно ли Путину поговорить с Зеленским перед встречей с Трампом.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа состоится "в ближайшие дни", потенциальная локация — ОАЭ. В то же время для переговоров с Зеленским, как заявил глава Кремля, необходимы "определенные условия", до обеспечения которых якобы еще далеко.

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал пригласить страну к мирным переговорам, подчеркнув, что это предотвратило бы "запугивание" Зеленского со стороны России и США. Он пояснил, что в комнате нужна "европейская сила", чтобы украинскому лидеру не навязали соглашение.

"И Трамп, и Путин известны как забияки, они постоянно запугивают людей, и я не думаю, что два забияки против Зеленского, который является храбрым человеком, но я не думаю, что это обязательно приведет к правильному результату", — отметил Уоллес.

Основой трехсторонних переговоров должен стать американский мирный план, который должен обеспечить длительное перемирие. Предлагается, чтобы:

Россия сохранила фактический контроль над территориями, которые оккупировала;

Украина не была обязана официально признать передачу этих земель;

никакого блокирования пути к членству в НАТО для Украины или прекращения поставок западного оружия союзниками;

Путин отказывается от требований о полном суверенитете над четырьмя регионами Украины и прекращения поддержки Украины со стороны Запада.

Ушаков заявил о "приемлемом" для РФ предложении от США. Появились предположения, что речь шла о суверенитете над украинскими территориями, но это опроверг представитель Зеленского. Он заверил, что ничего подобного не обсуждалось.

7 июня Зеленский провел день в телефонных звонках, чтобы заручиться поддержкой европейских лидеров. Он заявил, что Украина не боится встреч и ожидает "такой же смелый подход" со стороны России. После такого разговора президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Киев готов к реальному прекращению огня, но от Кремля четкой публичной реакции нет.

"The Telegraph понимает, что Украина приветствовала бы прекращение огня, которое бы урегулировало войну вдоль нынешней линии фронта, но не позволило бы международному признанию контроля России над любыми оккупированными территориями. Это связано с тем, что конституция страны не позволяет президенту или парламенту в одностороннем порядке менять территориальное устройство или признавать нарушение ее территории. Однако господин Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий с помощью вооруженной силы больше невозможно, и нужно искать дипломатические пути", — добавили в издании.

Напомним, в The Wall Street Journal сообщили, какое соглашение может предложить Кремль на мирных переговорах. В издании предупредили, что если Киев и Европа отвергнут российский план, это лишь "сыграет на руку" президенту РФ Владимиру Путину.

В SkyNews отмечали, что встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом — это очередное "затягивание времени". В издании предположили, что эти переговоры могут оказаться "просто показухой".