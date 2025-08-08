Зеленський визнав, що звільнити ТОТ військовим шляхом неможливо, — The Telegraph

Президент України Володимир Зеленський готовий шукати дипломатичні шляхи завершення війни. Як повідомили у ЗМІ, основою для тристоронніх переговорів за участі США стане американська пропозиція, яка передбачає, що окуповані території залишаться під контролем Росії.

Related video

Президент США Дональд Трамп відійшов від обіцянки щодо участі лише в тристоронніх мирних переговорах. Тепер він готовий зустрітись лише з лідером РФ Володимиром Путіним. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph від 7 серпня.

Представники Білого дому заявляли ЗМІ, що для продовження переговорів з Трампом Путін має погодитись на зустріч з Зеленським. Однак сам республіканець це спростував.

"Ні, не потрібно. Ні, ні, вони хотіли б зустрітися зі мною, і я зроблю все можливе, щоб зупинити вбивства", — відповів він на запитання, чи потрібно Путін поговорити з Зеленським перед зустріччю з Трампом.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що зустріч Путіна і Трампа відбудеться "найближчими днями", потенційна локація — ОАЕ. Водночас для переговорів з Зеленським, як заявив очільник Кремля, необхідні "певні умови", до забезпечення яких нібито ще далеко.

Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав запросити країну до мирних переговорів, наголосивши, що це запобігло б "залякуванню" Зеленського з боку Росії й США. Він пояснив, що у кімнаті потрібна "європейська сила", щоб українському лідеру не нав’язали угоду.

"І Трамп, і Путін відомі як забіяки, вони постійно залякують людей, і я не думаю, що два забіяки проти Зеленського, який є хороброю людиною, але я не думаю, що це обов'язково призведе до правильного результату", — зауважив Воллес.

Основою тристоронніх переговорів має стати американський мирний план, який має забезпечити тривале перемир’я. Пропонується, щоб:

Росія зберегла фактичний контроль над територіями, які окупувала;

Україна не була зобов’язана офіційно визнати передання цих земель;

жодного блокування шляху до членства у НАТО для України або припинення постачань західної зброї союзниками;

Путін відмовляється від вимог щодо повного суверенітету над чотирма регіонами України й припинення підтримки України з боку Заходу.

Ушаков заявив про "прийнятну" для РФ пропозицію від США. З’явилися припущення, що йшлося про суверенітет над українськими територіями, але це спростував речник Зеленського. Він запевнив, що нічого подібного не обговорювалося.

7 червня Зеленський провів день у телефонних дзвінках, щоб заручитись підтримкою європейських лідерів. Він заявив, що Україна не боїться зустрічей і очікує на "такий же сміливий підхід" з боку Росії. Після такої розмови президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Київ готовий до реального припинення вогню, але від Кремля чіткої публічної реакції немає.

"The Telegraph розуміє, що Україна вітала б припинення вогню, яке б врегулювало війну вздовж нинішньої лінії фронту, але не дозволило б міжнародному визнанню контролю Росії над будь-якими окупованими територіями. Це пов'язано з тим, що конституція країни не дозволяє президенту чи парламенту в односторонньому порядку змінювати територіальний устрій або визнавати порушення її території. Однак пан Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій за допомогою збройної сили більше неможливе, і потрібно шукати дипломатичні шляхи", — додали у виданні.

Нагадаємо, у The Wall Street Journal повідомили, яку угоду може запропонувати Кремль на мирних переговорах. У виданні попередили, що якщо Київ і Європа відкинуть російський план, це лише "зіграє на руку" президенту РФ Володимиру Путіну.

У SkyNews зазначали, що зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом — це чергове "затягування часу". У виданні припустили, що ці переговори можуть виявитись "просто показухою".