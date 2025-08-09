Обмен территориями Украины: Зеленский предупредил об опасности диалога с Путиным

Россия не прекращает убийства, а вкладывает огромные деньги в вооружения. Кремль активно навязывает Западу идею обмена украинских территорий, заявил глава государства.

Активность дипломатии в последнее время сверхвысокая, но сдвигов в российской позиции особенно не наблюдается. Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Россия не желает прекращать убийства, вкладывают деньги в вооружения и навязывают идею обмена украинской территории на украинскую. При этом никаких последствий не гарантируется, кроме более удобных позиций для возобновления войны в будущем по инициативе Москвы.

"Все наши шаги должны приближать реальное завершение войны, а не ее реконфигурацию. Наши совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность", — заявил он.

Глава государства рассказал детали беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Оба лидера обменялись мнениями по сложившейся дипломатической ситуации.

Украина и все западные партнеры, по его убеждению, готовы максимально продуктивно ради реального мира. Важно, чтобы россияне не смогли обмануть никого еще раз.

"Нам всем нужно подлинное окончание войны, надежные основы безопасности для Украины и других европейских наций", — добавил Зеленский.

Утром 9 августа украинский лидер комментировал планируемую встречу президента США Дональда Трампа и главой Кремля Владимира Путина на Аляске 15 августа.

Войну на украинской земле, по его словам, все равно не закончить без Украины. А территориальный вопрос изложен в Конституции и отступать от нее никто не будет.

"Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", — подчеркнул президент.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск считает реальной перспективу заморозки войны в Украине. Киев в свою очередь готов к политическим консультациям.

