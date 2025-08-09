Обмін територіями України: Зеленський попередив про небезпеку діалогу з Путіним

Росія не припиняє вбивства, а вкладає величезні гроші в озброєння. Кремль активно нав'язує Заходу ідею обміну українських територій, заявив глава держави.

Активність дипломатії останнім часом надвисока, але зрушень у російській позиції особливо не спостерігається. Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

Росія не бажає припиняти вбивства, вкладають гроші в озброєння і нав'язують ідею обміну української території на українську. При цьому жодних наслідків не гарантується, окрім більш зручних позицій для відновлення війни в майбутньому з ініціативи Москви.

"Усі наші кроки мають наближати реальне завершення війни, а не її реконфігурацію. Наші спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку", — заявив він.

Глава держави розповів деталі бесіди з президентом Франції Емманюелем Макроном. Обидва лідери обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації, що склалася.

Україна і всі західні партнери, на його переконання, готові максимально продуктивно заради реального миру. Важливо, щоб росіяни не змогли обдурити нікого ще раз.

"Нам усім потрібне справжнє закінчення війни, надійні основи безпеки для України та інших європейських націй", — додав Зеленський.

Уранці 9 серпня український лідер коментував заплановану зустріч президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна на Алясці 15 серпня.

Війну на українській землі, за його словами, все одно не закінчити без України. А територіальне питання викладено в Конституції і відступати від неї ніхто не буде.

"Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", — наголосив президент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає реальною перспективу заморозки війни в Україні. Київ у свою чергу готовий до політичних консультацій.

