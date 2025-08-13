Европа думает над смягчением санкций против РФ, если будет перемирие на 15 дней, — СМИ

Источники в ЕС сообщили, что украинские союзники рассматривают возможность смягчения экономического давления на Россию. Однако такое решение возможно только в случае заключения полного прекращения огня.

Related video

Смягчение санкций против РФ будет постепенным, если такую возможность решат воплотить в реальность. Об этом со ссылкой на собственные источники, приближенные к президентству Совета Евросоюза, 13 августа сообщили в Sky News.

Однако, как отметили собеседники, в случае каких-либо нарушений санкции планируют восстановить. Союзники Украины надеются, что в результате переговоров будет достигнуто немедленное перемирие на 15 дней. В течение этого периода экономические ограничения будут продолжать действовать. После 15-дневного прекращения огня, как ожидается, наступит более структурированная пауза в войне.

Источники в итальянском правительстве рассказали, что будут настаивать на привлечении Европы к переговорам президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным по Украине. Этот вопрос поднимут во время разговора по видеосвязи.

"Он просит европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в этих решениях", — отметил неназванный итальянский дипломат.

Кроме того, по словам источников, Италия будет подчеркивать, что Украине необходимы четкие военные, экономические и политические гарантии.

На момент публикации материала украинская сторона официально не комментировала смягчение санкций против РФ и вероятное перемирие на 15 дней.

Напомним, в ABC News со ссылкой на американских чиновников сообщили, что 13 августа президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс проведут дистанционную встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками перед переговорами на Аляске.

По данным Bild, Зеленский присоединится к видеоконференции из Берлина, и рядом с ним будет сидеть канцлер Германии Фридрих Мерц, которому пришлось прервать отпуск ради этой встречи.