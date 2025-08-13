Європа думає над пом'якшенням санкцій проти РФ, якщо буде перемир'я на 15 днів, — ЗМІ

Джерела у ЄС повідомили, що українські союзники розглядають можливість пом’якшення економічного тиску на Росію. Однак таке рішення можливе лише у випадку укладення повного припинення вогню.

Пом’якшення санкцій проти РФ буде поступовим, якщо таку можливість вирішать втілити у реальність. Про це з посиланням на власні джерела, наближені до президентства Ради Євросоюзу, 13 серпня повідомили у Sky News.

Однак, як наголосили співрозмовники, в разі будь-яких порушень санкції планують відновити. Союзники України мають сподівання, що в результаті переговорів буде досягнене негайне перемир’я на 15 днів. Протягом цього періоду економічні обмеження продовжуватимуть діяти. Після 15-денного припинення вогню, як очікується, настане більш структурована пауза у війні.

Джерела в італійському уряді розповіли, що наполягатимуть на залученні Європи до переговорів президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним щодо України. Це питання піднімуть під час розмови по відеозв'язку.

"Він просить європейські країни збільшити військові витрати, тому ми маємо брати участь у цих рішеннях", — зауважив неназваний італійський дипломат.

Окрім того, зі слів джерел, Італія наголошуватиме на тому, що Україні необхідні чіткі військові, економічні й політичні гарантії.

На момент публікації матеріалу українська сторона офіційно не коментувала пом'якшення санкцій проти РФ та ймовірне перемир'я на 15 днів.

Нагадаємо, в ABC News з посиланням на американських чиновників повідомили, що 13 серпня президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс проведуть дистанційну зустріч з лідером України Володимиром Зеленським і європейськими союзниками перед переговорами на Алясці.

За даними Bild, Зеленський доєднається до відеоконференції з Берліну, і поруч з ним сидітиме канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, якому довелося перервати відпустку заради цієї зустрічі.