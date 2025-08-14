Путину нужна победа: он захочет не только территории в обмен на мир, — СМИ

Спустя три с половиной года после приказа о полномасштабном вторжении война в Украине не может быть бесполезной для Кремля. Президент РФ Владимир Путин не просто хочет победы, она должна быть очевидной и выполнить три требования.

На кону войны в Украине — наследие Путина. Поэтому, как предположили Sky News, во время переговоров на Аляске он может принять только соглашение, которое обеспечит достижение целей России.

Среди таких целей:

полный контроль над четырьмя регионами Украины — речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, о "присоединении" которых торжественно объявил Путин еще в 2022 году;

постоянный нейтралитет Украины (предусматривает запрет на вступление в НАТО);

ограничение украинской армии.

В издании ожидают, что Путин попытается убедить президента США Дональда Трампа в том, что такое соглашение — самый быстрый путь к миру. Единственной альтернативой он считает полную победу на фронте. Глава Кремля, как говорится в материале, надеется, что Трамп согласится с такой позицией и поставит Украину перед выбором — принять условия или продолжать борьбу без американской поддержки.

В СМИ отметили, что такое мирное соглашение "может быть невозможным" на этой неделе, но может "стать возможным" в будущем, если Путину будет что предложить Трампу взамен.

"Вот почему на этой неделе в Москве много говорили обо всех выгодных деловых сделках, которые могут возникнуть в результате улучшения отношений между США и Россией. Кремль захочет воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить Белому дому, что он может предложить, кроме прекращения боевых действий", — добавили в Sky News.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о 5 принципах, которые обсудил во время онлайн-встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Также он заверил партнеров, что Владимир Путин "блефует".

В издании The Telegraph информировали, что Трампа подготовил для Путина некоторые предложения перед переговорами, среди них — соглашение о редких земельных ресурсах Аляски, минералах на ВОТ, а также отмена некоторых санкций.