Путіну потрібна перемога: він захоче не тільки території в обмін на мир, — ЗМІ

Через три з половиною роки після наказу про повномасштабне вторгнення війна в Україні не може бути марною для Кремля. Президент РФ Володимир Путін не просто хоче перемоги, вона має бути очевидною і виконати три вимоги.

На кону війни в Україні — спадщина Путіна. Тому, як припустили Sky News, під час переговорів на Алясці він може прийняти лише угоду, яка забезпечить досягнення цілей Росії.

Серед таких цілей:

повний контроль над чотирма регіонами України — йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку й Херсонську області про "приєднання" яких урочисто оголосив Путін ще у 2022 році;

постійний нейтралітет України (передбачає заборону на вступ у НАТО);

обмеження української армії.

У виданні очікують, що Путін спробує переконати президента США Дональда Трампа у тому, що така угода — найшвидший шлях до миру. Єдиною альтернативою він вважає повну перемогу на фронті. Очільник Кремля, як йдеться у матеріалі, має сподівання, що Трамп погодиться з такою позицією і поставить Україну перед вибором — прийняти умови або продовжувати боротьбу без американської підтримки.

У ЗМІ зауважили, що така мирна угода "може бути неможливою" цього тижня, але може "стати можливою" в майбутньому, якщо Путіну буде що запропонувати Трампу натомість.

"Ось чому цього тижня в Москві багато говорили про всі вигідні ділові угоди, які можуть виникнути в результаті поліпшення відносин між США і Росією. Кремль захоче скористатися цією нагодою, щоб нагадати Білому дому, що він може запропонувати, крім припинення бойових дій", — додали у Sky News.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про 5 принципів, які обговорив під час онлайн-зустрічі з Дональдом Трампом і європейськими лідерами. Також він запевнив партнерів, що Володимир Путін "блефує".

У виданні The Telegraph інформували, що Трампа підготував для Путіна деякі пропозиції перед переговорами, серед них — угода про рідкісні земельні ресурси Аляски, мінерали на ТОТ, а також скасування деяких санкцій.