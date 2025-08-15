Два российских самолета приземлились на Аляске, но без Путина: где глава Кремля

Два российских пассажирских самолета Ил-96-300 приземлились на Аляске в день, когда должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина. Однако перед этим кремлевский президент отправился в другое место.

На борту первого самолета находились российские журналисты, кто был на борту второго пока неизвестно. Однако Путин еще не приземлился на Аляске: он перед встречей с Трампом решил посетить Магадан, сообщило российское медиа "Известия".

Об этом изданию сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"Владимир Путин прилетел в Магадан перед встречей с Дональдом Трампом на Аляске", — пояснил чиновник.

Там Путин, по его словам, должен посетить промышленное предприятие и встретиться с местным губернатором. После этого кремлевский лидер отправится в Анкоридж.

Первый российский самолет приземлился на Аляске около 02:45 часов по киевскому времени, сообщили росСМИ. Российский журналист, находившийся на борту, информировал медиа, что сразу после посадки самолета пассажиров не выпускали с борта.

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев распространил в соцсетях кадры с борта одного из самолетов, которые летели на Аляску. Он подписал кадры словами о том, что на Аляске сейчас "солнечно и красиво".

Сообщение Кирилла Дмитриева

Около 03:00 часов второй российский пассажирский самолет приземлился на Аляске, сообщили "Известия". Об этом также свидетельствовали данные сервиса Flightradar24.

Стоит отметить, что президентский самолет РФ радары зафиксировали еще около 12:00 часов 14 августа. Сообщалось, что он движется в направлении Аляски.

Напомним, 14 августа президент Дональд Трамп анонсировал встречу Владимира Зеленского с Путиным.

Также 14 августа росСМИ передали слова Дмитрия Пескова о том, что подписание соглашения на Аляске между лидерами не ожидается.