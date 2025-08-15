Два російських літаки приземлилися на Алясці, але без Путіна: де очільник Кремля

Два російських пасажирських літаки Іл-96-300 приземлилися на Алясці у день, коли має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Кремля Володимира Путіна. Однак перед цим кремлівський президент відправився в інше місце.

На борту першого літака перебували російські журналісти, хто був на борту другого наразі невідомо. Однак Путін ще не приземлився на Алясці: він перед зустріччю з Трампом вирішив відвідати Магадан, повідомило російське медіа "Известия".

Про це виданню повідомив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

"Володимир Путін прилетів до Магадану перед зустріччю з Дональдом Трампом на Алясці", — пояснив посадовець.

Там Путін, за його словами, має відвідати промислове підприємство та зустрітися з місцевим губернатором. Після цього кремлівський лідер відправиться в Анкоридж.

Путін перед зустріччю з Трампом відвідає Магадан

Перший російський літак приземлився на Алясці близько 02:45 години за київським часом, повідомили росЗМІ. Російський журналіст, що перебував на борту, інформував медіа, що одразу після посадження літака пасажирів не випускали з борту.

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв поширив у соцмережах кадри з борту одного з літаків, які летіли на Аляску. Він підписав кадри словами про те, що на Алясці зараз "сонячно та красиво".

Допис Кирила Дмитрієва

Близько 03:00 години другий російський пасажирський літак приземлився на Алясці, повідомило "Известия". Про це також свідчили дані сервісу Flightradar24.

Варто зазначити, що президентський літак РФ радари зафіксували ще близько 12:00 години 14 серпня. Повідомлялося, що він рухається у напрямку Аляски.

Нагадаємо, 14 серпня президент Дональд Трамп анонсував зустріч Володимира Зеленського з Путіним.

Також 14 серпня росЗМІ передали слова Дмитра Пєскова про те, що підписання угоди на Алясці між лідерами не очікується.