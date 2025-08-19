Заседания Верховной Рады снова будут транслировать онлайн: нардеп раскрыл детали

Украинские политики говорят, что постановление о возвращении видеотрансляции из парламента уже готово к регистрации. Ожидается, что уже следующая сессия будет доступна к просмотру онлайн.

Related video

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко задал вопрос председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, почему до сих пор нет трансляции из парламента. Его ответ он 19 августа опубликовал в своем Telegram-канале.

"Стефанчук заявил, что должно быть постановление о возвращении трансляции Рады с начала новой сессии — с сентября", — передал нардеп.

Также он спросил, когда будет соответствующее постановление. Председатель комитета ВР по вопросам свободы слова и заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин ответил, что оно "готово" и находится на согласовании с большинством.

В комментарии изданию "Бабель" Юрчишин также подтвердил, что постановление о возвращении трансляции готово к регистрации и на этапе согласования фракцией "Слуга народа".

"Делаем все, чтобы со 2 сентября все трансляции были онлайн", — заверил нардеп.

Напомним, 31 июля впервые за время полномасштабной войны заседание Верховной Рады транслировалось онлайн. Причиной было голосование за "неотложный" законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, который приняли сразу за основу и в целом.

Во время первой за более чем три года онлайн-трансляции нардепы устроили драку. Однако позже нардеп Владлен Неклюдов отрицал то, что в стенах парламента произошла стычка. Также во время заседания стало известно, что один из депутатов решил выйти из фракции "Слуга народа" после скандального закона.