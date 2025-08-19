Засідання Верховної Ради знову будуть транслювати онлайн: нардеп розкрив деталі

Українські політики кажуть, що постанова про повернення відеотрансляції з парламенту вже готова до реєстрації. Очікується, що вже наступна сесія буде доступна до перегляду онлайн.

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко поставив питання голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, чому досі немає трансляції з парламенту. Його відповідь він 19 серпня опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Стефанчук заявив, що має бути постанова про повернення трансляції Ради з початку нової сесії — з вересня", — передав нардеп.

Також він запитав, коли буде відповідна постанова. Голова комітету ВР з питань свободи слова і заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин відповів, що вона "готова" й перебуває на погодженні з більшістю.

У коментарі виданню "Бабель" Юрчишин також підтвердив, що постанова про повернення трансляції готова до реєстрації й на етапі погодження фракцією "Слуга народу".

"Робимо все, щоб з 2 вересня всі трансляції були онлайн", — запевнив нардеп.

Нагадаємо, 31 липня вперше за час повномасштабної війни засідання Верховної Ради транслювалося онлайн. Причиною було голосування за "невідкладний" законопроєкт про повернення незалежності НАБУ і САП, який прийняли одразу за основу й у цілому.

Під час першої за понад три роки онлайн-трансляції нардепи влаштували бійку. Однак пізніше нардеп Владлен Неклюдов заперечив те, що в стінах парламенту відбулася сутичка. Також під час засідання стало відомо, що один з депутатів вирішив вийти з фракції "Слуга народу" після скандального закону.