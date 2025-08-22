"Путин не решится нападать снова": Рютте анонсировал два уровня гарантии безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух уровней: первого — установления мира или прекращения огня, второго — поддержки со стороны США и Европы.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским 22 августа, которую транслировало "Суспільне", Рютте заверил в непоколебимой поддержке Альянса и готовности предотвратить новую агрессию со стороны России

В частности, первый уровень гарантий предусматривает укрепление Вооруженных сил Украины и обеспечение способности выдержать любые угрозы. Второй уровень — поддержка со стороны США и Европы, включая поставки критически необходимого вооружения, систем ПВО, боеприпасов и техники.

Рютте подчеркнул, что новые гарантии не будут повторять ошибок Будапештского меморандума и Минских договоренностей и должны создавать реальный механизм сдерживания агрессии России. По его словам, цель гарантий — сделать так, чтобы руководство РФ не решилось нападать на Украину снова.

"Мы работаем вместе, Украина, Европа и Соединенные Штаты, чтобы гарантии безопасности были действительно эффективными. Они имеют такой уровень, чтобы Владимир Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова. Мы поддерживаем ваш оборонный комплекс, инвестируем в критически важное вооружение и обучение, чтобы украинские военные могли сдерживать любую агрессию. Ваш народ уже три с половиной года активно защищает свободу, и НАТО и в дальнейшем будет стоять на стороне Украины", — сказал Марк Рютте.

Также во время пресс-конференции генеральный секретарь отметил, что Альянс активно поддерживает украинский оборонно-промышленный комплекс через инвестиции и инициативу PEARL, которая за месяц привлекла более 1,5 миллиарда долларов на закупку первоочередного вооружения.

Более того, он отметил тесное сотрудничество Украины и НАТО через учебные центры, совместные аналитические программы и постоянное представительство Альянса в Киеве, отметив, что эти усилия обеспечивают не только обороноспособность, но и экономическое развитие страны.

Кроме этого, Рютте оценил мужество украинского народа и лидерство Зеленского и заверил, что НАТО и в дальнейшем будет стоять на стороне Украины в защите суверенитета и независимости.

Ранее Фокус писал, что США захотели присоединиться к гарантиям безопасности только после встречи в Вашингтоне. До встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом США такого желания не проявляли. Однако теперь и они добавились в список государств, готовых обеспечивать гарантии безопасности для Украины.

По данным The Times, Франция, Великобритания и другие партнеры Украины не планируют размещать свои войска на фронте. Зато работают над планом гарантий безопасности с США, который включает системы ПВО, морской обороны и учебные центры для украинских военных.

До этого, 20 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечить Китай, США, Великобритания и Франция.