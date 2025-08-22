Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Политика Российско-украинская война Переговоры по прекращению войны Возможное перемирие между Украиной и РФ

"Путин не решится нападать снова": Рютте анонсировал два уровня гарантии безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух уровней
Рютте анонсировал два уровня гарантии безопасности для Украины | Фото: Из открытых источников

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух уровней: первого — установления мира или прекращения огня, второго — поддержки со стороны США и Европы.

Related video

Во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским 22 августа, которую транслировало "Суспільне", Рютте заверил в непоколебимой поддержке Альянса и готовности предотвратить новую агрессию со стороны России

В частности, первый уровень гарантий предусматривает укрепление Вооруженных сил Украины и обеспечение способности выдержать любые угрозы. Второй уровень — поддержка со стороны США и Европы, включая поставки критически необходимого вооружения, систем ПВО, боеприпасов и техники.

Рютте подчеркнул, что новые гарантии не будут повторять ошибок Будапештского меморандума и Минских договоренностей и должны создавать реальный механизм сдерживания агрессии России. По его словам, цель гарантий — сделать так, чтобы руководство РФ не решилось нападать на Украину снова.

Пресс-конференция Зеленского и Рютте

"Мы работаем вместе, Украина, Европа и Соединенные Штаты, чтобы гарантии безопасности были действительно эффективными. Они имеют такой уровень, чтобы Владимир Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова. Мы поддерживаем ваш оборонный комплекс, инвестируем в критически важное вооружение и обучение, чтобы украинские военные могли сдерживать любую агрессию. Ваш народ уже три с половиной года активно защищает свободу, и НАТО и в дальнейшем будет стоять на стороне Украины", — сказал Марк Рютте.

Также во время пресс-конференции генеральный секретарь отметил, что Альянс активно поддерживает украинский оборонно-промышленный комплекс через инвестиции и инициативу PEARL, которая за месяц привлекла более 1,5 миллиарда долларов на закупку первоочередного вооружения.

Более того, он отметил тесное сотрудничество Украины и НАТО через учебные центры, совместные аналитические программы и постоянное представительство Альянса в Киеве, отметив, что эти усилия обеспечивают не только обороноспособность, но и экономическое развитие страны.

Кроме этого, Рютте оценил мужество украинского народа и лидерство Зеленского и заверил, что НАТО и в дальнейшем будет стоять на стороне Украины в защите суверенитета и независимости.

Ранее Фокус писал, что США захотели присоединиться к гарантиям безопасности только после встречи в Вашингтоне. До встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом США такого желания не проявляли. Однако теперь и они добавились в список государств, готовых обеспечивать гарантии безопасности для Украины.

По данным The Times, Франция, Великобритания и другие партнеры Украины не планируют размещать свои войска на фронте. Зато работают над планом гарантий безопасности с США, который включает системы ПВО, морской обороны и учебные центры для украинских военных.

До этого, 20 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечить Китай, США, Великобритания и Франция.