"Путін не наважиться нападати знову": Рютте анонсував два рівні гарантії безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що безпекові гарантії для України складатимуться з двох рівнів: першого — встановлення миру або припинення вогню, другого — підтримки з боку США та Європи.

Під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським 22 серпня, яку транслювало "Суспільне", Рютте запевнив у непохитній підтримці Альянсу та готовності запобігти новій агресії з боку Росії

Зокрема, перший рівень гарантій передбачає зміцнення Збройних сил України та забезпечення здатності витримати будь-які загрози. Другий рівень — підтримка з боку США і Європи, включно з постачанням критично необхідного озброєння, систем ППО, боєприпасів та техніки.

Рютте підкреслив, що нові гарантії не повторюватимуть помилок Будапештського меморандуму та Мінських домовленостей і мають створювати реальний механізм стримування агресії Росії. За його словами, мета гарантій — зробити так, щоб керівництво РФ не наважилося нападати на Україну знову.

Пресконференція Зеленського та Рютте

"Ми працюємо разом, Україна, Європа і Сполучені Штати, щоб гарантії безпеки були дійсно ефективними. Вони мають такий рівень, щоб Володимир Путін, сидячи в Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову. Ми підтримуємо ваш оборонний комплекс, інвестуємо в критично важливе озброєння та навчання, щоб українські військові могли стримувати будь-яку агресію. Ваш народ уже три з половиною роки активно захищає свободу, і НАТО й надалі стоятиме на боці України" — сказав Марк Рютте.

Також під час пресконференції генеральний секретар зазначив, що Альянс активно підтримує український оборонно-промисловий комплекс через інвестиції та ініціативу PEARL, яка за місяць залучила понад 1,5 мільярда доларів на закупівлю першочергового озброєння.

Ба більше, він наголосив на тісній співпраці України та НАТО через навчальні центри, спільні аналітичні програми та постійне представництво Альянсу в Києві, відзначивши, що ці зусилля забезпечують не лише обороноздатність, а й економічний розвиток країни.

Окрім цього, Рютте оцінив мужність українського народу й лідерство Зеленського та запевнив, що НАТО й надалі стоятиме на боці України у захисті суверенітету та незалежності.

Раніше Фокус писав, що США захотіли долучитись до гарантій безпеки лише після зустрічі у Вашингтоні. До зустрічі президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом США такого бажання не виявляли. Однак тепер і вони додалися до списку держав, готових забезпечувати гарантії безпеки для України.

За даними The Times, Франція, Велика Британія та інші партнери України не планують розміщувати свої війська на фронті. Натомість працюють над планом безпекових гарантій із США, який включає системи ППО, морської оборони та навчальні центри для українських військових.

До цього, 20 серпня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що гарантії безпеки для України мають забезпечити Китай, США, Велика Британія і Франція.