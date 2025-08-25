"Принципиальная позиция": Залужный не принял звонок Вэнса после ссоры в Белом доме, — СМИ

Через три дня после скандальной встречи в Овальном кабинете команда вице-президента США Джея Ди Венса хотела организовать звонок экс-главнокомандующему и послу Украины в Великобритании Валерию Залужному. Однако, по словам осведомленного человека, украинец отказался от коммуникации, вместо этого показательно заявив о единстве с президентом Владимиром Зеленским.

Related video

Залужному прогнозируют политическую карьеру и участие в следующих президентских выборах. Сам он таких намерений не подтверждает, но имеет большую узнаваемость в Украине после того, как командовал Вооруженными силами в начале полномасштабной войны. Об этом говорится в материале The Guardian, опубликованном 25 августа.

Неназванный источник рассказал, что команда Вэнса, который сыграл важную роль в споре в Белом доме, желала звонка, очевидно, ища потенциальные альтернативы Зеленскому. Американцы пробовали "различные дипломатические и другие каналы", чтобы связаться с Залужным, но получили от него отказ.

"Для Залужного, независимо от того, какие были отношения с Зеленским, поддержка команды Трампа против собственного президента не была вариантом", — передали в издании.

Зато от встретил президента в лондонском аэропорту и опубликовал совместное фото, заявив о нелегком пути к совместному преодолению всех вызовов. Отмечается, что это было демонстративное проявление единства в сложный для Украины момент.

"Многие его сторонники не понимали, почему он это сделал. Но это была его принципиальная позиция: Украина подверглась унижению, и мы должны быть едины", — пояснил собеседник, близкий к послу.

По данным СМИ, такая осторожность начала раздражать некоторых противников Зеленского, которые видят в Залужном лучший шанс на политические изменения.

"Он военный, он понимает, как выполнять приказы и работать в рамках структуры, но он не понимает, как политически маневрировать. Настоящий лидер должен был бы принять звонок Венса, он должен был бы делать шаги. Но как его убедить?" — заявил неназванный бывший высокопоставленный чиновник, который стремится убедить Залужного баллотироваться на выборах.

Другой источник отметил, что он будет слишком осторожным в отношении внутренней дестабилизации, чтобы начать кампанию против Зеленского. По его мнению, генерал выдвинет собственную кандидатуру только в том случае, если нынешний президент уйдет в отставку.

По информации издания, в ноябре 2024 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак предлагал Зависимому официально присоединиться к политической команде президента, чтобы представить "единый фронт" перед выборами. Экс-главнокомандующий ответил отказом, но пообещал определенную лояльность. Он заверил, что не будет критиковать публично Зеленского до завершения войны и не будет готовить никаких неприятных сюрпризов для ОП.

"Если я все-таки решу заняться политикой, вы узнаете об этом первыми, приватно", — сказал он.

В частных разговорах Залужный делился, что мог бы предложить, если бы все же решил пойти в политику. Люди из его окружения рассказали, что генерал считает образцом для подражания Израиль — страну, которая живет в окружении врагов и полностью сосредоточена на обороне. Он позиционировал бы себя как жесткого лидера вроде Уинстона Черчилля, обещая народу "кровь, пот и слезы" в обмен на спасение нации.

"Я не знаю, будет ли украинский народ готов к этому, готов к таким жестким мерам", — отметил Зависимый в одном из частных разговоров.

Советник главы ОП Михаил Подоляк на вопрос о том, считают ли у Зеленского посла политической угрозой, ответил, что его воспринимают как часть команды, а политический процесс в Украине сейчас отсутствует. Комментируя будущее возобновление процесса, он отметил, что действия разных людей и события "очень непредсказуемы".

Напомним, 29 июля в ГУР обратили внимание, что российские источники распространяют ложь о якобы закрытой встрече в Альпах с представителями США и Великобритании. Пропагандисты утверждали, что иностранцы якобы приняли выдвижение посла Валерия Залужного на пост президента Украины.

20 августа президент Владимир Зеленский поставил точку в обсуждении возможности проведения выборов в Украине во время войны. Он отметил, что имеет единственную просьбу ко всем желающим стать кандидатами — чтобы не раскололи государство до того, как наступит мир.