"Принципова позиція": Залужний не прийняв дзвінок Венса після сварки у Білому домі, — ЗМІ

Через три дні після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті команда віцепрезидента США Джея Ді Венса хотіла організувати дзвінок ексголовнокомандувачу й послу України у Великій Британії Валерію Залужному. Однак, зі слів обізнаної людини, українець відмовився від комунікації, натомість показово заявивши про єдність з президентом Володимиром Зеленським.

Залужному прогнозують політичну кар'єру та участь у наступних президентських виборах. Сам він таких намірів не підтверджує, але має велику впізнаваність в Україні після того, як командував Збройними силами на початку повномасштабної війни. Про це йдеться у матеріалі The Guardian, опублікованому 25 серпня.

Неназване джерело розповіло, що команда Венса, який відіграв важливу роль у суперечці в Білому домі, бажала дзвінку, очевидно, шукаючи потенційні альтернативи Зеленському. Американці пробували "різні дипломатичні та інші канали", щоб зв'язатися з Залужним, але отримали від нього відмову.

"Для Залужного, незалежно від того, які були стосунки із Зеленським, підтримка команди Трампа проти власного президента не була варіантом", — передали у виданні.

Натомість від зустріч президента у лондонському аеропорту та опублікував спільне фото, заявивши про нелегкий шлях до спільного подолання усіх викликів. Зазначається, що це був демонстративний прояв єдності у складний для України момент.

"Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними", — пояснив співрозмовник, близький до посла.

За даними ЗМІ, така обережність почала дратувати деяких противників Зеленського, які бачать у Залужному найкращий шанс на політичні зміни.

"Він військовий, він розуміє, як виконувати накази і працювати в рамках структури, але він не розуміє, як політично маневрувати. Справжній лідер мав би прийняти дзвінок Венса, він мав би робити кроки. Але як його переконати?" — заявив неназваний колишній високопосадовець, який прагне переконати Залужного балотуватись на виборах.

Інше джерело зауважило, що він буде надто обережним щодо внутрішньої дестабілізації, щоб розпочати кампанію проти Зеленського. На його думку, генерал висуне власну кандидатуру лише у тому випадку, якщо нинішній президент піде у відставку.

За інформацією видання, у листопаді 2024 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак пропонував Залежному офіційно приєднатися до політичної команди президента, щоб представити "єдиний фронт" перед виборами. Ексголовнокомандувач відповів відмовою, але пообіцяв певну лояльність. Він запевнив, що не критикуватиме публічно Зеленського до завершення війни й не готуватиме жодних неприємних сюрпризів для ОП.

"Якщо я все-таки вирішу зайнятися політикою, ви дізнаєтеся про це першими, приватно", — сказав він.

У приватних розмовах Залужний ділився, що міг би запропонувати, якби все ж вирішив піти у політику. Люди з його оточення розповіли, що генерал вважає зразком для наслідування Ізраїль — країну, яка живе в оточенні ворогів і повністю зосереджено на обороні. Він позиціонував би себе як жорсткого лідера на зразок Вінстона Черчилля, обіцяючи народу "кров, піт і сльози" в обмін на порятунок нації.

"Я не знаю, чи буде український народ готовий до цього, готовий до таких жорстких заходів", — зазначив Залежний в одній з приватних розмов.

Радник голови ОП Михайло Подоляк на запитання про те, чи вважають у Зеленського посла політичною загрозою, відповів, що його сприймають як частину команди, а політичний процес в Україні нині відсутній. Коментуючи майбутнє відновлення процесу, він наголосив, що дії різних людей і події "дуже непередбачувані".

Нагадаємо, 29 липня у ГУР звернули увагу, що російські джерела поширюють брехню про нібито закриту зустріч в Альпах з представниками США і Великої Британії. Пропагандисти стверджували, що іноземці нібито ухвалили висування посла Валерія Залужного на пост президента України.

20 серпня президент Володимир Зеленський поставив крапку в обговоренні можливості проведення виборів в Україні під час війни. Він наголосив, що має єдине прохання до усіх охочих стати кандидатами — щоб не розкололи державу до того, як настане мир.