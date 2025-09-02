"Оскорбление для президента": Путин ответил на письмо Мелании Трамп ударом по Киеву, — WP

Президент России Владимир Путин ответил на письмо жены американского президента Мелании Трамп, в котором она призвала заключить мир ради детей, бомбардировкой Киева, в результате которой погибло 23 человека, включая четырех детей.

Этот ответ Путина демонстрирует, что Россия не остановит нападение на Украину добровольно — ее нужно принудить, пишет The Washington Post.

"Этот удар был оскорблением для нашей первой леди. Это также было оскорбление для президента Дональда Трампа, который лично передал письмо своей жены Путину на их саммите на Аляске", — говорится в материале.

Отмечается, что удар по Киеву в ночь на 28 августа имел целью послать Трампу и европейским лидерам, собранным в Белом доме, сообщение о том, что Путин сомневается в их решимости. Это подтверждается, что, кроме украинских целей, Россия также нанесла удары по дипломатическим представительствам Европейского Союза в Киеве и по американскому производителю электроники Flex Ltd., поразив его завод далеко от линии фронта двумя крылатыми ракетами "Калибр".

"Путин ответил на дипломатию Трампа и трогательное письмо его жены пощечиной — варварской атакой, которая четко показывает, что ему безразлично на восстановление мелодичного смеха украинских детей. Это должно стать последней каплей", — говорится в статье.

Авторы материала также подчеркнули, что Трамп дал Путину все шансы доказать, что он заинтересован в мире. И, поскольку российский президент до сих пор не подтвердил свои слова о готовности заключить мир конкретными действиями, необходимо заставить его это сделать.

Напомним, Мелания Трамп передала Путину на Аляску личное письмо, в котором первые леди США призвала российского президента "защищать детей" и преодолевать разделения между народами.