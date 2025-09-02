"Образа для президента": Путін відповів на лист Меланії Трамп ударом по Києву, — WP

Президент Росії Володимир Путін відповів на лист дружини американського президента Меланії Трамп, в якому вона закликала укласти мир заради дітей, бомбардуванням Києва, внаслідок якого загинуло 23 людини, включаючи чотирьох дітей.

Ця відповідь Путіна демонструє, що Росія не зупинить напад на Україну добровільно — її потрібно примусити, пише The Washington Post.

"Цей удар був образою для нашої першої леді. Це також була образа для президента Дональда Трампа, який особисто передав листа своєї дружини Путіну на їхньому саміті на Алясці", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що удар по Києві у ніч на 28 серпня мав на меті послати Трампу та європейським лідерам, зібраним у Білому домі, повідомлення про те, що Путін сумнівається в їхній рішучості. Це підтверджується, що, окрім українських цілей, Росія також завдала ударів по дипломатичних представництвах Європейського Союзу в Києві та по американському виробнику електроніки Flex Ltd., вразивши його завод далеко від лінії фронту двома крилатими ракетами "Калібр".

"Путін відповів на дипломатію Трампа та зворушливий лист його дружини ляпасом — варварською атакою, яка чітко показує, що йому байдуже на відновлення мелодійного сміху українських дітей. Це має стати останньою краплею", — йдеться у статті.

Автори матеріалу також підкреслили, що Трамп дав Путіну всі шанси довести, що він зацікавлений у мирі. І, оскільки російський президент досі не підтвердив свої слова про готовність укласти мир конкретними діями, необхідно примусити його це зробити.

Нагадаємо, Меланія Трамп передала Путіну на Аляску особистого листа, в якому перші леді США закликала російського президента "захищати дітей" і долати поділи між народами.