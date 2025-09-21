"Он раздражен": Трамп гораздо злее на Путина без камер, чем на публике, — Келлог

Президент США Дональд Трамп раздражен поведением президента России Владимира Путина. Гораздо больше эта раздраженность проявляется без камер, чем на публике.

"Он раздражен. Он думал, что его личные взаимоотношения с Путиным принесут результаты. Вместо этого Путин его обманывает. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике", — заявил в интервью The Telegraph специальный представитель Трампа Кит Келлог.

Он уточнил, что имеет разногласия с Трампом относительно вариантов и предпосылок окончания войны в Украине.

"Путин считает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп сначала предпочитает мирные переговоры. Я предпочитаю сначала прекращение огня, потому что как только он прекращается, его трудно восстановить", — пояснил Келлог.

По его словам, достижение мирного соглашения является вполне реальным.

Спецпредставитель Трампа также подчеркнул, что только Украина может принимать решения относительно уступок, сделанных в любой такой договоренности.

Келлог отметил, что Россия из-за равнодушия игнорирует большие потери среди собственного личного состава.

"Это нация, которая потеряла 68 тысяч человек в Сталинграде в 1942 — 1943 годах и даже глазом не моргнула", — вспомнил Келлог.

