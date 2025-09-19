Страны НАТО под прицелом: Кэллог назвал следующую жертву Путина после Украины

Генерал-лейтенант Кит Келлог в интервью The Telegraph предупредил, что Владимир Путин, как и Гитлер накануне Второй мировой войны, может начать агрессию против страны НАТО. По его словам, российский президент продолжает мыслить как агент КГБ, недооценивает Запад и не остановится, если ему позволят продвигать свои экспансионистские планы.

Как пишет The Telegraph, Келлог отметил, что Путин продолжает мыслить как агент КГБ, оставаясь убежденным в собственной правоте и недооценивая Запад. Несмотря на его заявления о незнании английского языка, российский лидер способен вести переговоры и неоднократно использовал это для манипуляций. Также генерал подчеркнул, что попытки договориться с Кремлем без демонстрации решимости вряд ли приведут к результату.

"Абсолютно. Вы должны смотреть на Путина и Россию как на экспансионистское государство. Он хочет восстановить Российскую империю — просто посмотрите на историю. Дайте ему дюйм, он возьмет милю", — пояснил он журналисту.

По мнению Келлога, планы России в отношении Украины свидетельствуют об экспансионистских намерениях Кремля, и если Запад не будет сопротивляться, агрессия может распространиться на страны НАТО. Он провел параллель с политикой Гитлера накануне Второй мировой войны, когда постепенные территориальные захваты привели к масштабному конфликту в Европе, а также добавил, что подобная динамика сейчас происходит в Украине, и сдерживание Путина является критически важным.

"Это напоминает мне Вторую мировую войну. В Мюнхене в 1938 году Гитлер сказал, что хочет только Судетскую область. Затем Рейнскую область, потом Польшу, потом мы были во Второй мировой войне. История не повторяется, но она точно рифмуется. Именно это происходит здесь с Украиной. Мы должны остановить его сейчас", — отметил политик.

Высокая интенсивность атак, в частности запуск российских беспилотников по территории Польши, свидетельствует о том, что Москва активно тестирует реакцию Запада. Для Келлога это не случайность, а намеренное испытание способности стран НАТО и Европы к быстрому ответу. По его оценке, именно демонстрация решимости и силы способна влиять на поведение Путина и заставить его идти на уступки.

Дроны РФ несколько раз взлетали в воздушное пространство Польши, фото: Ukrainian Intelligence channel Фото: Telegram

Генерал также обратил внимание на угрозы, которые возникают в связи с новыми союзами России с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Взаимодействие этих государств создает глобальный вызов, для которого пока нет четкой стратегии реагирования. При этом улучшение отношений между США и Россией он видит возможным только после смены руководства в Москве, ведь сейчас Россия продолжает оставаться международным изгоем.

Удастся ли Украине сохранить оккупированные территории после соглашения с РФ

Относительно Украины Келлог подчеркнул, что все решения об уступках и территории должны приниматься исключительно украинскими властями. Он признал реальность фактической оккупации части Донецкой и Луганской областей, но отметил, что это не меняет юридического статуса территорий и не исключает возможности их возвращения в будущем. Также чиновник провел параллель с политикой непризнания аннексии Балтийских государств Советским Союзом в 1940-х годах, указывая на исторический прецедент поддержки суверенитета и долгосрочных стратегических интересов.

По его оценкам, потери российских войск в Украине превышают миллион человек, и при этом Кремль проявляет безразличие к человеческой жизни. Планы Путина относительно дальнейших наступлений включают попытки захватить полностью Донецкую и Луганскую области, а также южные регионы Украины, в частности Херсонскую и Запорожскую. Генерал отметил, что подобные операции могут происходить только "дюйм за дюймом" и приведут к большим потерям с обеих сторон.

Отдельное внимание Келлог уделил роли Европы в поддержке Украины. Он отметил, что сейчас континент способен самостоятельно обеспечивать оборонные потребности благодаря высокому уровню единства и координации. По его словам, трансатлантическая солидарность в отношениях с США значительно укрепилась, а европейские лидеры демонстрируют готовность оперативно реагировать на угрозы, что отличает их от предыдущих поколений политических руководителей.

Кит Келлог на интервью у издания The Telegraph Фото: The Telegraph

В то же время генерал отметил необходимость прекращения огня перед началом мирных переговоров. Он считает, что Путин пока не готов к соглашению, поскольку считает себя победителем, и что отстаивание мира требует твердых и последовательных шагов. Важной, по его мнению, является способность Украины действовать стратегически и учитывать долгосрочные интересы, даже если краткосрочная ситуация кажется сложной.

"Иногда краткосрочная реальность не соответствует вашей цели. Возможно, вам придется признать оккупированную территорию сейчас, но в долгосрочной перспективе ее можно вернуть. Играйте в долгосрочную игру", — сказал Келлог, призывая Украину смотреть в будущее

Более того, он выразил убеждение, что моральный аспект конфликта не менее важен, чем военный. Он подчеркивает борьбу добра со злом и значение поддержки украинского государства в противодействии агрессору. Личное отношение к Украине проявляется и в деятельности его семьи, в частности дочери, которая занимается гуманитарной помощью в стране.

В целом, генерал оценивает Запад как более сплоченный и стратегически подготовленный, чем Россия, хотя отмечает, что угроза Путина остается реальной. Он считает, что успешное развитие Украины и ее сопротивление агрессору станет его главным наследием, а победа в конфликте будет определять баланс сил в Европе и мире.

"Запад побеждает. У него лучшие идеи, и мы сплочены. Но опасность остается", — ответил он.

Ранее Фокус писал, что по мнению президента США Дональда Трампа, Владимир Путин его подвел. Также Трамп отметил, что глава Кремля убивает много людей, однако сам теряет еще больше, и российские солдаты гибнут более быстрыми темпами, чем украинские.

Кроме этого, лидер Белого дома выразил мнение, что Украине в конце концов придется пойти на договоренности с РФ, а европейские страны должны прекратить закупки российской нефти