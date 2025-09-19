Країни НАТО під прицілом: Келлог назвав наступну жертву Путіна після України

Генерал-лейтенант Кіт Келлог в інтерв’ю The Telegraph попередив, що Володимир Путін, як і Гітлер напередодні Другої світової війни, може розпочати агресію проти країни НАТО. За його словами, російський президент продовжує мислити як агент КДБ, недооцінює Захід і не зупиниться, якщо йому дозволять просувати свої експансіоністські плани.

Related video

Як пише The Telegraph, Келлог зазначив, що Путін продовжує мислити як агент КДБ, залишаючись переконаним у власній правоті та недооцінюючи Заходу. Попри його заяви про незнання англійської мови, російський лідер здатний вести переговори та неодноразово використовував це для маніпуляцій. Також генерал підкреслив, що спроби домовитися з Кремлем без демонстрації рішучості навряд чи приведуть до результату.

"Абсолютно. Ви повинні дивитися на Путіна та Росію як на експансіоністську державу. Він хоче відновити Російську імперію – просто подивіться на історію. Дайте йому дюйм, він візьме милю", — пояснив він журналісту.

На думку Келлога, плани Росії щодо України свідчать про експансіоністські наміри Кремля, і якщо Захід не чинитиме опір, агресія може поширитися на країни НАТО. Він провів паралель із політикою Гітлера напередодні Другої світової війни, коли поступові територіальні захоплення призвели до масштабного конфлікту в Європі, а також додав, що подібна динаміка зараз відбувається в Україні, і стримування Путіна є критично важливим.

"Це нагадує мені Другу світову війну. У Мюнхені 1938 року Гітлер сказав, що хоче лише Судетську область. Потім Рейнську область, потім Польщу, потім ми були у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це відбувається тут з Україною. Ми повинні зупинити його зараз", — зауважив політик.

Висока інтенсивність атак, зокрема запуск російських безпілотників по території Польщі, свідчить про те, що Москва активно тестує реакцію Заходу. Для Келлога це не випадковість, а навмисне випробування здатності країн НАТО та Європи до швидкої відповіді. За його оцінкою, саме демонстрація рішучості та сили здатна впливати на поведінку Путіна та змусити його йти на поступки.

Дрони РФ кілька разів злітали в повітряний простір Польщі, фото: Ukrainian Intelligence channel Фото: Telegram

Генерал також звернув увагу на загрози, які виникають у зв’язку з новими союзами Росії з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Взаємодія цих держав створює глобальний виклик, для якого поки що немає чіткої стратегії реагування. При цьому покращення відносин між США та Росією він вбачає можливим лише після зміни керівництва в Москві, адже наразі Росія продовжує залишатися міжнародним ізгоєм.

Чи вдасться Україні зберегти окуповані території після угоди з РФ

Щодо України Келлог наголосив, що всі рішення про поступки та території мають прийматися виключно українською владою. Він визнав реальність фактичної окупації частини Донецької та Луганської областей, але зазначив, що це не змінює юридичного статусу територій і не виключає можливості їхнього повернення в майбутньому. Також посадовець провів паралель із політикою невизнання анексії Балтійських держав Радянським Союзом у 1940-х роках, вказуючи на історичний прецедент підтримки суверенітету та довгострокових стратегічних інтересів.

За його оцінками, втрати російських військ в Україні перевищують мільйон осіб, і при цьому Кремль проявляє байдужість до людського життя. Плани Путіна щодо подальших наступів включають спроби захопити повністю Донецьку та Луганську області, а також південні регіони України, зокрема Херсонську та Запорізьку. Генерал зазначив, що подібні операції можуть відбуватися лише "дюйм за дюймом" і призведуть до великих втрат з обох сторін.

Окрему увагу Келлог приділив ролі Європи у підтримці України. Він відзначив, що нині континент здатний самостійно забезпечувати оборонні потреби завдяки високому рівню єдності та координації. За його словами, трансатлантична солідарність у відносинах із США значно зміцніла, а європейські лідери демонструють готовність оперативно реагувати на загрози, що відрізняє їх від попередніх поколінь політичних керівників.

Кіт Келлог на інтерв'ю у видання The Telegraph Фото: The Telegraph

Водночас генерал наголосив на необхідності припинення вогню перед початком мирних переговорів. Він вважає, що Путін наразі не готовий до угоди, оскільки вважає себе переможцем, і що відстоювання миру потребує твердих та послідовних кроків. Важливою, на його думку, є здатність України діяти стратегічно і враховувати довгострокові інтереси, навіть якщо короткострокова ситуація здається складною.

"Іноді короткострокова реальність не відповідає вашій меті. Можливо, вам доведеться визнати окуповану територію зараз, але в довгостроковій перспективі її можна повернути. Грайте в довгострокову гру", — сказав Келлог, закликаючи Україну дивитися в майбутнє

Ба більше, він висловив переконання, що моральний аспект конфлікту не менш важливий, ніж військовий. Він наголошує на боротьбі добра зі злом і на значенні підтримки української держави у протидії агресору. Особисте ставлення до України проявляється і в діяльності його родини, зокрема доньки, яка займається гуманітарною допомогою в країні.

В цілому, генерал оцінює Захід як більш згуртований і стратегічно підготовлений, ніж Росія, хоча наголошує, що загроза Путіна залишається реальною. Він вважає, що успішний розвиток України і її опір агресору стане його головною спадщиною, а перемога в конфлікті визначатиме баланс сил у Європі та світі.

"Захід перемагає. У нього кращі ідеї, і ми згуртовані. Але небезпека залишається", – відповів він.

Раніше Фокус писав, що на думку президента США Дональда Трампа, Володимир Путін його підвів. Також Трамп зазначив, що голова Кремля вбиває багато людей, проте сам втрачає ще більше, і російські солдати гинуть швидшими темпами, ніж українські.

Окрім цього, лідер Білого дому висловив думку, що Україні врешті доведеться піти на домовленості з РФ, а європейські країни мають припинити закупівлі російської нафти