Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Політика Російсько-українська війна Перемовини щодо припинення війни Розмова Трампа і Путіна Зустріч Путіна і Трампа

"Він роздратований": Трамп набагато зліший на Путіна без камер, ніж на публіці, — Келлог

Трамп сильно роздратовний на Путіна
Дональд Трамп та Володимир Путін | Фото: ТАСС

Президент США Дональд Трамп роздратований поведінкою президента Росії Володимира Путіна. Набагато більше ця роздратованість проявляється без камер, ніж на публіці.

Related video

"Він роздратований. Він думав, що його особисті взаємини з Путіним принесуть результати. Натомість Путін його обманює. За зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці", — заявив в інтерв'ю The Telegraph спеціальний представник Трампа Кіт Келлог.

Він уточнив, що має розбіжності з Трампом щодо варіантів та передумов закінчення війни в Україні.

"Путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним переговорам. Я віддаю перевагу спочатку припиненню вогню, бо як тільки він припиняється, його важко відновити", — пояснив Келлог.

За його словами, досягнення мирної угоди є цілком реальним.

Спецпредставник Трампа також підкреслив, що лише Україна може ухвалювати рішення щодо поступок, зроблених у будь-якій такій домовленості.

Келлог наголосив, що Росія через байдужість ігнорує великі втрати серед власного особового складу.

"Це нація, яка втратила 68 тисяч людей у Сталінграді у 1942 – 1943 роках і навіть оком не моргнула", — пригадав Келлог.

Нагадаємо, 19 вересня Кіт Келлог назвав наступну жертву Путіна після України.

20 вересня видання Bloomberg оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Путін дійшов висновку, що ескалація є найкращим способом змусити Україну почати переговори на його умовах.