"Він роздратований": Трамп набагато зліший на Путіна без камер, ніж на публіці, — Келлог

Президент США Дональд Трамп роздратований поведінкою президента Росії Володимира Путіна. Набагато більше ця роздратованість проявляється без камер, ніж на публіці.

"Він роздратований. Він думав, що його особисті взаємини з Путіним принесуть результати. Натомість Путін його обманює. За зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці", — заявив в інтерв'ю The Telegraph спеціальний представник Трампа Кіт Келлог.

Він уточнив, що має розбіжності з Трампом щодо варіантів та передумов закінчення війни в Україні.

"Путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним переговорам. Я віддаю перевагу спочатку припиненню вогню, бо як тільки він припиняється, його важко відновити", — пояснив Келлог.

За його словами, досягнення мирної угоди є цілком реальним.

Спецпредставник Трампа також підкреслив, що лише Україна може ухвалювати рішення щодо поступок, зроблених у будь-якій такій домовленості.

Келлог наголосив, що Росія через байдужість ігнорує великі втрати серед власного особового складу.

"Це нація, яка втратила 68 тисяч людей у Сталінграді у 1942 – 1943 роках і навіть оком не моргнула", — пригадав Келлог.

20 вересня видання Bloomberg оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Путін дійшов висновку, що ескалація є найкращим способом змусити Україну почати переговори на його умовах.