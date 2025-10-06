Зеленский запретил штрафовать министров за неявку в Раду: что известно о ветированном законе

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, которые предусматривают штрафы от 13 до 17 тысяч грн для министров и других должностных лиц за неявку на вызов парламента без уважительной причины.

О том, что Владимир Зеленский вернул законопроект №11387 на повторное рассмотрение Верховной Рады с предложением его отклонить, говорится в его карточке на сайте. Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк также заявил, что законопроект возвращен в Верховную Раду с полным вето.

Нардеп отметил, что правку о штрафах для министров предложил он, и закон получил в Раде 229 голосов "за".

Нардеп Железняк сообщил, что Зеленский ветировал закон о штрафах для министров Фото: скриншот

"Что, говорят, вызвало бурную реакцию всего Офиса Президента и....сегодня законопроект вернули с полным вето. Вот вам и все, что изменилось после 22 июля в отношениях Рада/Офис", — написал Железняк.

Он также обратил внимание, что автором законопроекта, который изначально касался только обеспечения уважения к суду, является председатель ВРУ Руслан Стефанчук, и пообещал, что народные депутаты вернут эти правки в документ другим способом.

Зеленский запретил штрафовать министров: какие аргументы привел президент

Согласно карточке, законопроект был принят Верховной Радой в целом 3 сентября, а 19 сентября был направлен на подпись президенту Украины.

В предложении президента к закону указано, что неявка на вызов народных депутатов не является административным нарушением, а законопроект несет риски чрезмерной власти работников Аппарата Верховной Рады в определении "уважительных причин" игнорирования вызова. Также среди аргументов в пользу отклонения законопроекта указано наличие механизмов контроля Кабинета министров в других законах, в частности депутатских запросов и резолюции недоверия.

Зеленский не подписал закон, который предлагает штрафовать министров за неявку в Раду Фото: скриншот

По информации движения "Чесно", нардепы в течение 2024-2025 года вызвали на заседание не менее 21 чиновника, в основном министров, но приходила в парламент только половина из них. Другие игнорировали вызов без объяснения причины.

