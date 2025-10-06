Зеленський заборонив штрафувати міністрів за неявку до Ради: що відомо про ветований закон
Президент України Володимир Зеленський не підписав ухвалений Верховною Радою закон про внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають штрафи від 13 до 17 тисяч грн для міністрів й інших посадовців за неявку на виклик парламенту без поважної причини.
Про те, що Володимир Зеленський повернув законопроєкт №11387 на повторний розгляд Верховної Ради з пропозицією його відхилити, йдеться в його картці на сайті. Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк також заявив, що законопроєкт повернено до Верховної Ради з повним вето.
Нардеп зазначив, що правку про штрафи для міністрів запропонував він, і закон отримав у Раді 229 голосів "за".
"Що, говорять, викликало бурхливу реакцію всього Офісу Президента і….сьогодні законопроєкт повернули з повним вето. Ось вам і все, що змінилося після 22 липня у відносинах Рада/ Офіс", — написав Железняк.
Він також звернув увагу, що автором законопроєкту, який спочатку стосувався лише забезпечення поваги до суду, є голова ВРУ Руслан Стефанчук, і пообіцяв, що народні депутати повернуть ці правки до документа в інший спосіб.
Зеленський заборонив штрафувати міністрів: які аргументи навів президент
Згідно з карткою, законопроєкт було ухвалено Верховною Радою в цілому 3 вересня, а 19 вересня його направили на підпис президенту України.
У пропозиції президента до закону зазначено, що неявка на виклик народних депутатів не є адміністративним порушенням, а законопроєкт несе ризики надмірної влади працівників Апарату Верховної Ради у визначенні "поважних причин" ігнорування виклику. Також серед аргументів на користь відхилення законопроєкту вказано наявність механізмів контролю Кабінету міністрів в інших законах, зокрема депутатських запитів і резолюції недовіри.
За інформацією руху "Чесно", нардепи протягом 2024-2025 року викликали на засідання щонайменше 21 посадовця, здебільшого міністрів, але приходила до парламенту лише половина з них. Інші ігнорували виклик без пояснення причини.
