"Нарушил ценз оседлости": эксперт дала ответ, сможет ли Арестович баллотироваться на выборах в Украине

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время интервью россиянке Ксении Собчак объявил, что готов отдать четыре области Украины и Крым России в случае избрания его на пост президента. Однако в ближайшие годы он не сможет баллотироваться ни на президентских, ни на парламентских выборах.

Related video

Алексей Арестович не сможет баллотироваться на выборах в Украине в частности из-за того, что нарушил ценз оседлости. Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети "ОПОРА", эксперт по избирательному законодательству и политическим процессам Ольга Айвазовская в эфире "Свобода Live".

Эксперт отметила, что Арестович находится за границей не в официальной командировке, а также не на лечении или учебе. Поэтому на него не распространяются исключения, которые предусматривает закон о цензах.

"Он не может баллотироваться на ближайших президентских выборах в течение десяти лет, а на парламентских — в течение пяти", — пояснила Айвазовская.

Эксперт предположила, что подобные заявления от экс-советника Офиса президента Украины звучат неслучайно: они могут быть составляющей информационной специальной операции, которую ведет Россия.

"Кроме Арестовича, мы видим всплеск подобных "замиряющих" голосов блогеров, певцов, артистов, которые находятся за рубежом и говорят, что войну надо заканчивать любой ценой", — отметила Айвазовская.

Она считает, что такие действия являются составляющей информационной кампании РФ, а сам Алексей Арестович — "один из самых ярких голосов в этом хоре".

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире "Эспрессо" 7 октября также объяснял, что Арестович не может баллотироваться на выборах из-за нарушения ценза оседлости. Он отметил, что заявления Арестовича в нынешней ситуации воспринимал бы как "определенное давление на украинскую власть".

О чем интервью Арестовича Собчак

6 октября на YouTube появилось интервью экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича российской телеведущей Ксении Собчак. В ходе него скандальный политик заявил, что хвалит президента РФ Владимира Путина как "квалифицированного игрока", а также назвал его "самым вменяемым политиком за последние 26 лет".

Также в ходе интервью Арестович сообщил, что готов отдать России четыре области и Крым в случае избрания его на пост президента Украины. Он пояснил, что готов к поиску формулы мира, которая не будет предусматривать юридического признания оккупированных территорий, но при этом позволит прекратить огонь и начать мирный процесс.

Напомним, в сентябре Арестовича заметили в компании Ксении Собчак в Лондоне под одним зонтом.