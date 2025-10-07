"Порушив ценз осілості": експертка дала відповідь, чи зможе Арестович балотуватися на виборах в Україні

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович під час інтерв'ю росіянці Ксенії Собчак оголосив, що готовий віддати чотири області України та Крим Росії у разі обрання його на посаду президента. Однак найближчими роками він не зможе балотуватися ані на президентських, ані на парламентських виборах.

Олексій Арестович не зможе балотуватися на виборах в Україні зокрема через те, що порушив ценз осілості. Про це розповіла голова правління Громадянської мережі "ОПОРА", експертка з виборчого законодавства та політичних процесів Ольга Айвазовська в етері "Свобода Live".

Експертка зазначила, що Арестович перебуває за кордоном не в офіційному відрядженні, а також не на лікуванні чи навчанні. Через це на нього не поширюються винятки, які передбачає закон щодо цензів.

"Він не може балотуватися на найближчих президентських виборах протягом десяти років, а на парламентських — протягом п’яти", — пояснила Айвазовська.

Експертка припустила, що подібні заяви від ексрадника Офісу президента України лунають невипадково: вони можуть бути складовою інформаційної спеціальної операції, яку веде Росія.

"Окрім Арестовича, ми бачимо сплеск подібних "замиряючих" голосів блогерів, співаків, артистів, які перебувають за кордоном і говорять, що війну треба закінчувати за будь-яку ціну", — зазначила Айвазовська.

Вона вважає, що такі дії є складовою інформаційної кампанії РФ, а сам Олексій Арестович — "один з найяскравіших голосів у цьому хорі".

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в етері "Еспресо" 7 жовтня також пояснював, що Арестович не може балотуватися на виборах через порушення цензу осілості. Він зазначив, що заяви Арестовича у теперішній ситуації сприймав би як "певний тиск на українську владу".

Про що інтерв'ю Арестовича Собчак

6 жовтня на YouTube з'явилося інтерв'ю ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича російській телеведучій Ксенії Собчак. В ході нього скандальний політик заявив, що хвалить президента РФ Володимира Путіна як "кваліфікованого гравця", а також назвав його "найбільш притомним політиком за останні 26 років".

Також в ході інтерв'ю Арестович повідомив, що готовий віддати Росії чотири області та Крим у разі обрання його на посаду президента України. Він пояснив, що готовий до пошуку формули миру, яка не буде передбачати юридичного визнання окупованих територій, але при цьому дозволить припинити вогонь і почати мирний процес.

Нагадаємо, у вересні Арестовича помітили у компанії Ксенії Собчак у Лондоні під однією парасолею.