"Ни о каких 4 областях теперь речи быть не может": Арестович изменил "план" мира после объявления в розыск в РФ (видео)

Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович после объявления в международный розыск в России заявил, что теперь "ни о каких 4 областях и речи быть не может". Ранее в интервью россиянке Ксении Собчак он предлагал скандальный сценарий завершения войны и готовность отдать РФ 4 области Украины и Крым.

Алексей Арестович раскритиковал россиян после объявления в розыск, а также заявил, что теперь речь идти может только об "остановке по линии фронта". Об этом политик сказал 7 октября во время эфира на YouTube-канале блогера и журналиста Александра Шелеста, который внесен в список пророссийских медиа Центром противодействия дезинформации при СНБО.

Комментируя вопрос об объявлении в международный розыск Россией, Арестович отметил, что россияне понимают только язык силы.

"Вы понимаете, с кем мы имеем дело в их лице? Они "невменяшки", реально. Они полнейшие, безусловные "невменяшки". Именно поэтому дошло до Томагавков, именно поэтому дойдет и дальше. Потому что эти люди не понимают смысловых экспериментов, хороших предложений и так далее. Они понимают лишь треск сломанной "сопатки" и позвоночника. И только так можно с ними разговаривать, по-другому не получается", — пояснил политик.

Также Арестович добавил, что свои слова обратно не забирает и продолжает выступать "за мир". Однако уже отвергает свои предыдущие заявления об условной отдаче России четырех украинских областей и Крыма.

"Я, конечно, за мир, и никаких своих слов назад не забираю, но ни о каких 4 областях теперь не идет речи, и быть не может. Речь может идти только об остановке по линии фронта, где это будет реально. А где — увидим, они (россияне — ред.) еще Донецк не взяли", — заявил политик.

Он также добавил, что россияне должны осознать, что продолжение войны — это "бесполезная вещь".

Стоит отметить, что 7 октября российские СМИ сообщили, что РФ объявила в международный розыск Алексея Арестовича по "уголовному делу о терроризме и фейках об армии РФ".

Напомним, 6 октября в YouTube появилось интервью Алексея Арестовича российской журналистке Ксении Собчак. Тогда он заявлял, что в случае избрания его на пост президента Украины отдал бы России 4 области и Крым, но при этом не признавал их российскими.

Также во время интервью Собчак Алексей Арестович заявил, что хвалит президента РФ Владимира Путина как "квалифицированного игрока", и назвал его "самым вменяемым политиком за последние 26 лет".