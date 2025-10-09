"Ні про які 4 області тепер мови бути не може": Арестович змінив "план" миру після оголошення в розшук у РФ (відео)

Колишній радник Офісу Президента України Олексій Арестович після оголошення в міжнародний розшук у Росії заявив, що тепер "ні про які 4 області й мови бути не може". Раніше в інтерв'ю росіянці Ксенії Собчак він пропонував скандальний сценарій завершення війни й готовність віддати РФ 4 області України та Крим.

Related video

Олексій Арестович розкритикував росіян після оголошення у розшук, а також заявив, що тепер мова йти може тільки про "зупинення по лінії фронту". Про це політик сказав 7 жовтня під час етеру на YouTube-каналі блогера і журналіста Олександра Шелеста, який внесено до списку проросійських медіа Центром протидії дезінформації при РНБО.

Коментуючи питання щодо оголошення у міжнародний розшук Росією, Арестович зазначив, що росіяни розуміють лише мову сили.

"Ви розумієте, з ким ми маємо справу в їхньому обличчі? Вони "невменяшки", реально. Вони цілковиті, безумовні "невменяшки". Саме тому дійшло до Томагавків, саме тому дійде і далі. Тому що ці люди не розуміють смислових експериментів, хороших пропозицій і так далі. Вони розуміють лише тріск зламаної "сопатки" та хребта. І тільки так можна з ними розмовляти, по-іншому не виходить", — пояснив політик.

Також Арестович додав, що свої слова назад не забирає і продовжує виступати "за мир". Однак вже відкидає свої попередні заяви про умовну віддачу Росії чотирьох українських областей та Криму.

"Я, звісно, за мир, і ніяких своїх слів назад не забираю, але ні про які 4 області тепер не йде мови, й бути не може. Мова може йти тільки про зупинення по лінії фронту, де це буде реально. А де — побачимо, вони (росіяни — ред.) ще Донецьку не взяли", — заявив політик.

Він також додав, що росіяни повинні усвідомити, що продовження війни — це "марна річ".

Варто зазначити, що 7 жовтня російські ЗМІ повідомили, що РФ оголосила у міжнародний розшук Олексія Арестовича у "кримінальній справі про тероризм і фейки про армію РФ".

Нагадаємо, 6 жовтня у YouTube з'явилося інтерв'ю Олексія Арестовича російській журналістці Ксенії Собчак. Тоді він заявляв, що в разі обрання його на посаду президента України віддав би Росії 4 області та Крим, але при цьому не визнавав їх російськими.

Також під час інтерв'ю Собчак Олексій Арестович заявив, що хвалить президента РФ Володимира Путіна як "кваліфікованого гравця", і назвав його "найбільш притомним політиком за останні 26 років".